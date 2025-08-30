Fórmula 1
Alonso y Sainz saldrán 10º y 9º en el GP de los Países Bajos
Piastri supera a su compañero de equipo, Lando Norris, y firma la 'pole' en Zandvoort
Redacción
El australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato- saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Zandvoort, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán noveno y décimo, respectivamente.
Piastri, de 24 años, firmó la quinta 'pole' de su carrera en la F1 -la quinta del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 662 milésimas, sólo doce menos que su compañero, el inglés Lando Norris, segundo en el Mundial, a nueve puntos.
[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]
Desde la segunda fila arrancan el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó tercero, a 263 milésimas y el debutante francés Isack Hadjar (RB) -a 546-, sorprendente cuarto en la cronometrada principal, en cuya decisiva ronda todos lanzaron su mejor intento con el neumático blando.
[Consulta el calendario de la temporada de F1]
La decimoquinta carrera del año, prevista a 72 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros arrancará este domingo a las tres de la tarde (13:00 horas GMT).
Resultados de la clasificación del GP de Países Bajos 2025:
- Oscar Piastri
- Lando Norris
- Max Verstappen
- Isack Hadjar
- George Russell
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Liam Lawson
- Carlos Sainz
- Fernando Alonso
- Andrea Kimi Antonelli
- Yuki Tsunoda
- Gabriel Bortoleto
- Pierre Gasly
- Alexander Albon
- Franco Colapinto
- Nico Hülkenberg
- Esteban Ocon
- Oliver Bearman
- Lance Stroll
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
- Un palacio de cuento en la zona rural de Grado: así es por dentro la casona del siglo XVIII que permite viajar en el tiempo
- Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: 'Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias
- Grave agresión en la noche de San Agustín: apuñalan en la espalda a un joven de 19 años en Avilés
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias