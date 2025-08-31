Betis 1-2 Athletic
El Athletic asalta la Cartuja y mantiene el coliderato
EFE
El Athletic Club de Bilbao ganó 1-2 a un buen Betis en el Estadio La Cartuja y se consolida con un pleno de tres triunfos en las tres primeras jornadas en lo más alto de la clasificación, tras su mayor acierto en la segunda mitad de un partido muy igualado y en el que los goles de Marc Bartra, en propia puerta, y de Aitor Paredes condenaron al equipo andaluz.
Tras llegar con empate a cero al descanso, después de un primer tiempo con mucho ritmo, equilibrado y con ocasiones claras en ambas áreas, en el segundo el Athletic se adelantó en el minuto 60 con un tanto en propia meta de Bartra, lo que acusó mucho el Betis, que encajó el 0-2 en el 85, obra de Paredes, y sólo pudo recortar el marcador en el tiempo añadido por medio del congoleño Cédric Bakambu.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos