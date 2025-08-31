Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

US Open | Arthur Rinderknech - Carlos Alcaraz, en directo

El tenista murciano se mide al francés en los octavos de final del Grand Slam de Nueva York tras sobreponerse a un susto en la rodilla en su partido ante Luciano Darderi

Redacción

El tenista español Carlos Alcaraz se mide a Arthur Rinderknech en los octavos de final del US Open. Pese al susto con la rodilla en su anterior compromiso, el murciano avanza con paso firme en el Grand Slam de Nueva York. Tras imponerse con autoridad a Reilly Opelka en su estreno (6-4, 7-5 y 6-4), ofreció una auténtica lección de tenis frente a Mattia Bellucci en segunda ronda (6-1, 6-0 y 6-3) y volvió a brillar contra Luciano Darderi, a quien derrotó con claridad (6-2, 6-4 y 6-0).

El jugador de El Palmar parece haber dejado atrás los fantasmas del pasado, cuando en 2024 se despidió a las primeras de cambio ante Botic Van de Zandschulp en segunda ronda. Con esa barrera ya superada, Alcaraz continúa sumando puntos importantes en el ranking mundial, decidido a acercarse a Jannik Sinner, que defiende 2.000 puntos en este torneo y podría ver peligrar su condición de número uno.

El siguiente obstáculo de Alcaraz en el US Open es Arthur Rinderknech, actual número 82 del mundo. El tenista francés ha alcanzado los octavos de final tras imponerse a dos rivales españoles, Roberto Carballés y Alejandro Davidovich, y también a Benjamin Bonzi, verdugo de Daniil Medvedev en la primera ronda.

