Garitano abre Mareo hoy y mañana antes del partido del sábado ante el Deportivo
Es una semana importante para el Sporting y Garitano, consciente de la situación, ha tomado cartas en el asunto. El entrenador del Sporting ha incluido dos entrenamientos a puerta abierta para que los aficionados que así lo deseen acudan a Mareo a apoyar a sus jugadores. Así, hoy a las 17:15 tendrá lugar la primera sesión de preparación del encuentro ante el Deportivo del próximo sábado (16:15, Riazor). El martes, esta vez por la mañana, a las 11:00 horas, tendrá lugar otro entrenamiento de puertas abiertas, el último de esta semana. Después, el equipo se ejercitará ese mismo día por la tarde (17:00 horas), el miércoles (10:30 horas), el jueves (10:45 horas) y el viernes (10:30 horas), todos estos a puerta cerrada. El propio viernes, el equipo se desplazará a La Coruña a las 17:30 horas, donde hará noche antes del partido del sábado. El domingo, ya con el equipo de vuelta en Gijón, será día de descanso. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos