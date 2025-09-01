Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Garitano abre Mareo hoy y mañana antes del partido del sábado ante el Deportivo

Asier Garitano, en Mareo. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Es una semana importante para el Sporting y Garitano, consciente de la situación, ha tomado cartas en el asunto. El entrenador del Sporting ha incluido dos entrenamientos a puerta abierta para que los aficionados que así lo deseen acudan a Mareo a apoyar a sus jugadores. Así, hoy a las 17:15 tendrá lugar la primera sesión de preparación del encuentro ante el Deportivo del próximo sábado (16:15, Riazor). El martes, esta vez por la mañana, a las 11:00 horas, tendrá lugar otro entrenamiento de puertas abiertas, el último de esta semana. Después, el equipo se ejercitará ese mismo día por la tarde (17:00 horas), el miércoles (10:30 horas), el jueves (10:45 horas) y el viernes (10:30 horas), todos estos a puerta cerrada. El propio viernes, el equipo se desplazará a La Coruña a las 17:30 horas, donde hará noche antes del partido del sábado. El domingo, ya con el equipo de vuelta en Gijón, será día de descanso. n

TEMAS

