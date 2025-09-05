Boxeo
Cinco boxeadoras francesas se quedan fuera del Mundial al no cumplir la verificación de sexo
Las cinco púgiles excluidas fueron Romane Moulai, Wassila Lkhadiri, Melissa Bounoua, Sthélyne Grosy y Maëlys Richol
EFE
Cinco boxeadoras francesas no podrán participar en los Campeonatos Mundiales de Boxeo que comenzaron este jueves en Inglaterra, luego de no cumplir con el nuevo requisito de pruebas de verificación de sexo impuestas por World Boxing, informó la federación francesa.
El equipo galo expresó su “asombro e indignación” por la exclusión, señalando que las deportistas no lograron obtener los resultados de las pruebas dentro del plazo exigido por los organizadores. Las pruebas, obligatorias para todas las competidoras, fueron introducidas por World Boxing el 30 de mayo, tras la controversia vivida durante los Juegos Olímpicos de París 2024.
“Estas pruebas están prohibidas en Francia bajo una ley que protege la privacidad de las mujeres en el deporte. Es completamente inaceptable que nuestras atletas se vean obligadas a someterse a este procedimiento en otro país para poder competir”, indicó la delegación francesa en un comunicado.
Las cinco boxeadoras excluidas fueron Romane Moulai, Wassila Lkhadiri, Melissa Bounoua, Sthélyne Grosy y Maëlys Richol.
La medida adoptada por World Boxing fue una respuesta directa a la polémica desatada en París, cuando la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting se colgaron sendas medallas de oro, en medio de una campaña pública que puso en duda su elegibilidad para competir en categoría femenina.
World Boxing defendió su decisión alegando la necesidad de “preservar la equidad competitiva y la integridad del deporte”, aunque no ha respondido directamente a las críticas del equipo francés ni a las implicaciones legales del caso.
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica