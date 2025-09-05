¿Decisión final?: el análisis del paso por Asturias de la Vuelta

En la subida al Angrilu se notó mucho que la fatiga de dos semanas ya se acumula mucho en las piernas del pelotón, aunque los grandes de la clasificación general lo disimulan más. El problema será el sábado con un fenomenal final pasando el terrible San Lorenzo y acabando en La Farrapona.

Si eso no fuera poco, habrá que matizar que es una etapa corta (135 kilómetros), que aunque parezca más fácil es todo lo contrario, porque después de una etapa larga de 202 kilómetros afrontar otra que sea tan explosiva y dura hace más daño a las piernas.

Lo normal es que se produzca una fuga, pero como ayer se reforzó la figura del Almeida atacante al líder Vingeggard casi lo normal es que su equipo UAE quiera volver a forzar el ritmo y controlar fugas para golpear en San Lorenzo y que luego se acuse en el final de La Farrapona. En una tierra de osos se espera que los grandes de la carrera y aspirantes al triunfo final en Madrid hagan otro supremo esfuerzo, aunque falten los finales en alto del Morredero y Bola del Mundo, más la contrarreloj de Valladolid.

Pero una cosa es planificar y otra que el cuerpo y las piernas respondan de verdad y no se produzcan desfallecimientos. Terreno hay para todo. Lo normal es que viendo como recupera cada uno y como lo acusan otros puede que hoy en Somiedo se decida el podio al completo del final de Vuelta.

Lo principal es ver otro grandioso espectáculo como el de ayer en el coloso Angliru, tanto por parte de los ciclistas como de la afición, que apoyó a muerte a los gigantes de la ruta. Aunque siempre hay excepciones y gentes que confunden el deporte con otros graves problemas del mundo. Se pudo producir una tragedia. Pero así se escribe la historia.