Dónde ver el GP de Italia de Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 vive el cierre de la temporada europea 2025, pasando de Países Bajos a Italia para la disputa del Gran Premio de Italia, en el Circuito de Monza.

La competición llega al circuito transalpino dominada por los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, pero aún con muchos interrogantes sobre el rumbo que puede tomar en las próximas carreras. Piastri llega al frente de la clasificación, con 309 puntos tras su mazazo en la última carrera, mientras que su compañero, Norris es segundo en la tabla, con 34 puntos menos. En tercer lugar se mantiene el vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen, que cuenta con 104 unidades menos que el líder. Por detrás de ellos asoma George Russell con su Mercedes y Charles Leclerc, hasta ahora el mejor piloto de Ferrari, pero ya a más distancia de los primeros clasificados.

[Consulta la clasificación del Mundial Fórmula 1]

La pujanza de los McLaren, la competitividad de Mercedes y las dudas de Red Bull y Ferrari están marcando una temporada que también está siendo complicada para los españoles.

Carlos Sainz sólo suma 16 puntos en su casillero después de las 15 primeras carreras y marcha en la posición 17 del campeonato, mientras que Fernando Alonso figura en 12º puesto con 30 puntos. El piloto madrileño lleva cinco carreras seguidas sin puntuar (con la excepción del sprint de Bélgica). El asturiano, por su parte, está en su mejor racha del curso, habiendo logrado puntos en seis de los últimos siete grandes premios. Ahora, en el GP de Italia ambos tendrán una nueva oportunidad en una pista en la que el bicampeón del mundo ya logró dos victorias, en los años 2007 y 2010, con McLaren y Ferrari respectivamente

¿Cómo ver en directo el GP de Italia de Fórmula 1 2025?

Las carreras y todos los entrenamientos de este Gran Premio de Italia, al igual que del resto de grandes premios del calendario, se podrán seguir a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos audiovisuales del campeonato.

Además, como cada temporada, en nuestra web te contaremos todo lo que debes saber para seguir en directo este Gran Premio de Italia, así como todas las carreras del Mundial de Fórmula 1 de esta temporada. A través de nuestro especial, nuestros lectores tienen acceso a la narración en vivo y en directo de cada cita. De esta forma, te lo ponemos muy fácil para que puedas seguir todas las pruebas del calendario y puedas conocer en detalle todo lo que ocurre en cada momento de las carreras y cómo marcha la clasificación de cada Gran Premio.

Además del seguimiento en directo de cada carrera del Mundial, en nuestro especial puedes encontrar todas las noticias sobre la actualidad del campeonato, así como galerías de imágenes de todos los Grandes Premios y de todos aquellos temas de interés que rodean el gran circo de las dos ruedas.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

Horarios del GP de Italia de F1

Viernes

Entrenamientos libres 1 | 13:30

Entrenamientos libres 2 | 17:00

Sábado

Entrenamientos libres 3 | 12:30

Sesión de clasificación | 16.00

Domingo

Carrera | 15:00 horas