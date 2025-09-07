Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Georgia elimina a Francia en la segunda gran sorpresa del Eurobasket

Shengelia y Baldwin, que terminaron con 24 puntos cada uno, doblegaron a un rival que se despide del torneo antes de lo previsto (70-80)

Los jugadores de Georgia celebran su victoria ante los franceses.

Los jugadores de Georgia celebran su victoria ante los franceses. / TOMS KALNINS / EFE

EFE

Georgia, encabezada por Tornike Shengelia y Kamar Baldwin, autores de 24 puntos cada uno, logró el pase a los cuartos de final del Eurobasket con una victoria de poderío ante Francia (70-80), una de las favoritas, que al igual que sucediera con Serbia ante Finlandia no ha conseguido superar los octavos y se marcha con más sombras que luces.

El primer cuarto fue cosa de cuatro jugadores. Shengelia y Baldwin en el bando gerogiano comenzaron ya con ganas y se repartieron los dieciséis puntos de salida de los suyos, nueve el reciente fichaje del Barça y siete el de origen estadounidense. Y por el otro fueron Guerschon Yabusele y Sylvain Francisco los que tiraron del carro, con diez puntos el primero y seis el segundo (20-24, m.10).

Esa dependencia del talento individual era algo mas previsible en Georgia, que aun así no lograba meter en faena a su gran estrella, el pívot Goga Bitadze. Pero resultaba alarmante en el caso de su rival, acostumbrado a apoyarse sobre el colectivo para ofrecer sus mejores prestaciones.

El 2 de 12 en triples de la primera parte, un 17%, fue un claro síntoma de que no iba a ser una tarde fácil para los de azul. Pese a ello confiaban en poder arreglar las cosas con el devenir del duelo; algo que le había sucedido a otras candidatas al título como Turquía o Alemania en sus respectivos cruces contra Suecia o Portugal.

No fue así porque los georgianos, ya con Bitadze aportando, no les dieron opciones. Solo un 9-0 permitió a los franceses situarse arriba desde el 2-0, poniendo el 35-33 a falta de dos minutos para el descanso. Pero a partir de ese momento solo en un pequeño tramo del tercer cuarto lograron mirar por el retrovisor a su oponente, que tomó el mando para no soltarlo más.

Esa resistencia fue patente incluso en un contexto que no era sencillo, pues todo entró más o menos equilibrado en los últimos diez minutos, con el bando galo teniendo que remontar solo cuatro puntos. Un triple de Beka Burjanadze y una canasta de Baldwin nada más salir a pista abrió la brecha e hizo que persistiera la sensación de que Francia perseguía sombras, que cuando estaba acercándose los otros se alejaban.

Y esta se hizo aún más patente cuando fue capaz de empatar primero a 66 y luego a 68 a falta de tres minutos. En ese momento en el que al a priori más débil deberían temblarle las piernas, respondieron de nuevo los georgianos, con un triple de Shengelia y tres libres de Baldwin que terminaron por inclinar la balanza a su favor.

De esta manera, Georgia se cuela entre los ocho mejores por primera vez en su historia y se medirá ahora a Finlandia en una eliminatoria de 'cenicientas' que todos esperaban que jugaran Serbia y Francia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
  2. La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
  3. Vuelco en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou
  4. Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
  5. El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
  6. La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
  7. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  8. El calor estival resiste en Asturias (por poco tiempo): esta es la previsión para el puente

Atención lavianeses: el día 10 empiezan las obras de mejora en los parques infantiles de la Pola

Atención lavianeses: el día 10 empiezan las obras de mejora en los parques infantiles de la Pola

Georgia elimina a Francia en la segunda gran sorpresa del Eurobasket

Georgia elimina a Francia en la segunda gran sorpresa del Eurobasket

Tras destaparse la infidelidad, Sofía Suescun y Kiko Jiménez protagonizan un incómodo momento en el aeropuerto: fríos y sin dirigirse la palabra

Tras destaparse la infidelidad, Sofía Suescun y Kiko Jiménez protagonizan un incómodo momento en el aeropuerto: fríos y sin dirigirse la palabra

Benajmín Noval voló en San Tirso y estrenó título autonómico de gravel

Benajmín Noval voló en San Tirso y estrenó título autonómico de gravel

I Trofeo Gravel San Tirso de Abres

I Trofeo Gravel San Tirso de Abres

La etapa 15 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 15 de la Vuelta a España, en imágenes

La famosa cantante que ha lanzado un contundente mensaje a Sergio Ramos tras su polémica canción, "Cibeles": Sergio, en sus fiestas siempre..."

La famosa cantante que ha lanzado un contundente mensaje a Sergio Ramos tras su polémica canción, "Cibeles": Sergio, en sus fiestas siempre..."

Los cristianos de base y la geopolítica

Tracking Pixel Contents