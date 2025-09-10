Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcaraz reestrena el número 1 de la ATP con nuevo rapado y pelo blanco

Carlos se puso en manos de Víctor Martínez, su peluquero personal, y éste colgó el resultado de su trabajo

El nuevo 'look' de Carlos Alcaraz para celebrar el US Open

El nuevo 'look' de Carlos Alcaraz para celebrar el US Open / Eurosport

EFE

Murcia

Carlos Alcaraz Garfia ya está en Murcia y de las primeras cosas que hizo al llegar desde Estados Unidos, donde el domingo conquistó su segundo título en el US Open y recuperó el número 1 de la ATP, fue hacerse un atrevido cambio de look profundizando en el rapado que le hizo su hermano en Nueva York y tintándose el pelo de blanco reluciente.

Carlos se puso en manos de Víctor Martínez, su peluquero personal, y éste colgó el resultado de su trabajo. El reportaje videográfico y fotográfico lo acompañó de una frase con dedicatoria para el líder del tenis mundial.

"Los hombres se visten por los pies y este tío tiene palabra. Nuevamente número 1 y look nuevo. Carlitos Alcaraz, estamos locos", escribió Víctor en sus redes sociales.

El tenista, que sorprendió con el aspecto que presentó en Flushing Meadows después de que Álvaro le pasara la máquina por la cabeza, vio crecer su cabello al tiempo que iba superando rondas en el cuarto y último Grand Slam de la temporada y, de hecho, alzó el título ya con la testa bien poblada.

Ahora le ha dado un toque particular que mostrará en la pista la próxima semana en la Copa Laver que afrontará del 19 al 21 de este mes de septiembre en la ciudad estadounidense de San Francisco.

