La Final Four de la Euroliga en 2026 será en Atenas

Euroleague Basketball, el organismo que gestiona la competición de baloncesto más importante de Europa, ha confirmado este miércoles oficialmente mediante un comunicado que la Final Four de la Euroliga 2026 se disputará en Atenas (Grecia), devolviendo así el evento más prestigioso del baloncesto europeo a una de sus ciudades históricas.

El torneo tendrá lugar en el Telekom Center Athens, un pabellón con capacidad para más de 18.000 espectadores. Inaugurado en 1994 y renovado a fondo para los Juegos Olímpicos de 2004, el recinto ha albergado algunos de los momentos más memorables del baloncesto europeo. Las semifinales se jugarán el 22 de mayo, mientras que la gran final será el 24 de mayo.

Será la segunda ocasión en la que la capital griega reciba la Final Four, tras la edición de 2007. Casi dos décadas después, el evento regresa a un escenario icónico, consolidando a Atenas como una referencia en la historia del baloncesto europeo.

“Atenas es una ciudad con una gran tradición baloncestística y una de las aficiones más apasionadas de Europa. Estamos encantados de regresar en 2026 a una ciudad que ha vivido algunos de los momentos más inolvidables de la Euroliga”, afirmó Dejan Bodiroga, presidente de Euroleague Basketball. “Grecia sigue siendo un mercado clave, con dos clubes de primer nivel compitiendo cada temporada, una afición entregada y un enorme atractivo turístico. Traer de nuevo la Final Four a Atenas era una decisión natural, y estamos seguros de que será otro evento espectacular”.

Por su parte, el CEO de Euroleague Basketball, Paulius Motiejunas, comentó que "el regreso de la Final Four a Atenas refleja el compromiso que mantenemos con nuestros mercados tradicionales. La conexión de la ciudad con el baloncesto, su historia y la pasión de los aficionados griegos hacen de ella el escenario ideal para nuestro evento más importante. Agradecemos al Gobierno griego y al Ministerio de Deportes por su confianza y apoyo, que han sido fundamentales para volver a traer la Final Four a Atenas casi veinte años después. Con su respaldo, estamos convencidos de que viviremos otra edición inolvidable”.

La elección de Atenas como sede, según subraya el comunicado de la Euroliga, es con el objetivo "de seguir ofreciendo experiencias de primer nivel a los aficionados y, al mismo tiempo, reforzar su proyección global".

En 2025, la Final Four de la Euroliga se celebró en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, concretamente en el Etihad Arena durante el 23 y el 25 de mayo de 2025, siendo la primera vez que este torneo se disputaba fuera de Europa, generando bastantes críticas. En esa ocasión, el Fenerbahçe Beko turco entrenado por Šarūnas Jasikevičius se coronó campeón y es el actual poseedor del trofeo.