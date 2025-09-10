Otero, un soldado para Garitano: "Aportaré donde me pongan"

Juan Otero dejó claro ayer a su paso por la sala de prensa de Mareo que está a disposición de Asier Garitano para lo que el entrenador necesite y que no tiene problema alguno en competir como extremo derecho –una opción muy real para el encuentro que el Sporting disputa ante el Burgos este domingo en El Molinón, siempre que no llegue a tiempo Jonathan Dubasin– ni tampoco como delantero centro, tal y como viene siendo habitual: "Donde me ponga el entrenador, aportaré", resolvió sin darse demasiada importancia el atacante colombiano, un fijo para el técnico vasco y un valor incuestionable para el equipo por más que todavía no haya marcado gol, autor de cuatro asistencias en este notable arranque de Liga.

debate sobre su posición.

"Donde el entrenador me ponga, aportaré. Si juego de extremo, trataré de hacerlo lo mejor posible. A veces de nueve los compañeros se aprovechan de mi juego".

sequía goleadora.

"Como delantero, siempre quiero meter gol. Pero si no meto y puedo aportar al equipo, estaré igualmente contento. En otra temporada hice goles, ahora esta temporada estoy haciendo asistencias. Me siento igual que cuando llegué. He ayudado al equipo. Los goles ya llegarán".

CONTENTO CON SU NIVEL.

"He aportado mi granito de arena para que el equipo gane partidos. Esto es muy largo, el equipo está entrenando duro para mejorar los errores que ha cometido. Estoy muy contento con lo que ha hecho".

solidez del equipo.

"He visto un equipo más unido. Hablábamos a nivel interno que era lo que nos faltaba, ahora somos más compactos. Si abres puertas, el equipo rival lo va a aprovechar. Tenemos muchos referentes defensivos, como Pablo Vázquez o Perrin. De aquí a diciembre no toca aflojar, nos ha costado en los últimos tres años. Vamos por buen camino, toca no aflojar".

óscar cortés.

"Lo vi en Colombia. Está entrenando bien. Esperemos que nos ayude. Es un gran jugador y lo necesitamos. Lo veo integrado. Si el fin de semana le toca jugar, seguro nos ayudará. Me pregunta cosas y estoy contento por tener un compatriota. Cortés lleva tiempo en Europa. Le dije que es una liga muy competitiva, esperemos que nos pueda ayudar".

rol como capitán.

"Es un orgullo para mí ser uno de los capitanes. Me acogieron muy bien desde que llegué y ahora me respetan mucho. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Tengo más responsabilidad de hacerlo mejor de lo que lo hice. Mis compañeros ven que soy muy importante para ellos ahí arriba, peleando con los centrales y tratando de aportar mi granito de arena ya sea con goles o asistencias. Estoy contento y muy orgulloso de lo hecho hasta ahora".

derrota en riazor.

"Jugamos contra un gran rival como es el Deportivo de La Coruña. Toca seguir y seguir mejorando. El Dépor es un gran equipo y nos llevó a defender muy bajo. Nos faltó tener más el balón. El equipo estuvo bien. El gol del Deportivo es un error. Tenemos que mejorar en eso y estar más concentrado".

duelo ante mario gonzález.

"Es un gran jugador. A veces tu futuro no está aquí y está en otro lado. Es más una cuestión de confianza que de jugar. Si no te ponen, no puedes hacer más. Va a ser una guerra para nosotros. El Burgos es un equipo que es muy bueno físicamente". n