Teverga vibra con la gran cita del ciclismo asturiano en Marabio

Teverga acogió el pasado 8 de septiembre el Campeonato de Asturias de Cronoescalada. Entrago fue el escenario de la prueba, con un final ya mítico en la subida a Marabio. Un recorrido muy exigente que, sin duda alguna, pone a prueba las habilidades de todos los ciclistas participantes en todas las categorías.

La jornada se vio marcada por una constante amenaza de lluvia, lo que le añadió tensión e incertidumbre al desarrollo de la prueba. La subida a Marabio se ha consagrado una vez más como una de las ascensiones más emblemáticas del Principado con su exigencia, dureza y epicidad. Tras esta jornada, el Campeonato de Asturias de Cronoescalado 2025 se despide hasta la siguiente edición.

Fueron varias las categorías participantes en esta edición del Campeonato. En cadete masculino el vencedor fue Carlos Bouza, de Navastur C.C., seguido de Jorge Álvarez de Sidra Menéndez Las Mestas y Samuel Valle, de MMR Academy. En cadete femenino, el primer puesto fue para Estela Fernández de Viella/Guttrans, el segundo para Adriana Serrano Fernández de oviedo.es y el tercero para Lucía Buelta de Viella/Guttrans.

En junior, el vencedor de la prueba fue Canor Arboleya de MMR Academy, seguido de Mario Sánchez de Ciudad de Oviedo-Asturpersa y Pelayo Menéndez de MMR Academy. La ganadora de junior femenino fue Alejandra Alzaga de APTRI.

La victoria en Master 30 fue para Pablo García, de Astorga C.DC., mientras que en Máster 40 fue Alberto Fernández de Iltreno Cycling Team y en el femenino Eva María Argüelles, de oviedo.es. Master 50 lo coronó Juan Manuel Toribuio, de Aerodynamics Academy Cycling y Máster 60 fue para Manfredo José Vegas, de Ciudad de Oviedo-Asturpersa. La categoría Sub-23 fue para Raúl Gutiérrez, de Perseus-Zabalgarbi Team y Desiré González de Senderos del Carbón.

En la categoría Élite, el vencedor fue Ángel Laruelo, del Club Ciclista Guía Color. Detrás, quedaron Manuel Delgado de Lasal Cocinas Grupo ODL Craega y Miguel Ventura de Cares Deva.