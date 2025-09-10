Teverga vibra con la gran cita del ciclismo asturiano en Marabio
Distintos ciclistas de varias categorías participaron en una jornada muy exigente
Marta Ortiz
Teverga acogió el pasado 8 de septiembre el Campeonato de Asturias de Cronoescalada. Entrago fue el escenario de la prueba, con un final ya mítico en la subida a Marabio. Un recorrido muy exigente que, sin duda alguna, pone a prueba las habilidades de todos los ciclistas participantes en todas las categorías.
La jornada se vio marcada por una constante amenaza de lluvia, lo que le añadió tensión e incertidumbre al desarrollo de la prueba. La subida a Marabio se ha consagrado una vez más como una de las ascensiones más emblemáticas del Principado con su exigencia, dureza y epicidad. Tras esta jornada, el Campeonato de Asturias de Cronoescalado 2025 se despide hasta la siguiente edición.
Fueron varias las categorías participantes en esta edición del Campeonato. En cadete masculino el vencedor fue Carlos Bouza, de Navastur C.C., seguido de Jorge Álvarez de Sidra Menéndez Las Mestas y Samuel Valle, de MMR Academy. En cadete femenino, el primer puesto fue para Estela Fernández de Viella/Guttrans, el segundo para Adriana Serrano Fernández de oviedo.es y el tercero para Lucía Buelta de Viella/Guttrans.
En junior, el vencedor de la prueba fue Canor Arboleya de MMR Academy, seguido de Mario Sánchez de Ciudad de Oviedo-Asturpersa y Pelayo Menéndez de MMR Academy. La ganadora de junior femenino fue Alejandra Alzaga de APTRI.
La victoria en Master 30 fue para Pablo García, de Astorga C.DC., mientras que en Máster 40 fue Alberto Fernández de Iltreno Cycling Team y en el femenino Eva María Argüelles, de oviedo.es. Master 50 lo coronó Juan Manuel Toribuio, de Aerodynamics Academy Cycling y Máster 60 fue para Manfredo José Vegas, de Ciudad de Oviedo-Asturpersa. La categoría Sub-23 fue para Raúl Gutiérrez, de Perseus-Zabalgarbi Team y Desiré González de Senderos del Carbón.
En la categoría Élite, el vencedor fue Ángel Laruelo, del Club Ciclista Guía Color. Detrás, quedaron Manuel Delgado de Lasal Cocinas Grupo ODL Craega y Miguel Ventura de Cares Deva.
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
- Santi Cazorla, leyenda del Real Oviedo: 'Es bonito que te aplaudan, pero lo que me importa es seguir compitiendo
- La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes