Una de las víctimas retira la acusación contra el futbolista Raúl Asencio tras el pago de una indemnización

La víctima mayor de edad que pedía cuatro años de cárcel para el jugador del Real Madrid Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual grabado en el sur de Gran Canaria ha decidido retirar la acusación en su contra tras el pago de una indemnización económica. En un escrito que ha remitido al juzgado, la joven acepta las disculpas del futbolista y su intención de reparar el daño ocasionado, por lo que le pide perdón y expresa su voluntad de que no sea castigado penalmente. En un primer momento, le atribuía la comisión de dos delitos de pornografía infantil y revelación de secretos.

El cambio de postura llega después de una carta firmada por el procesado en la que este reconoce que cometió "un error" y se disculpa de forma "expresa e incondicional" con la perjudicada, tal y como adelantó la Cadena Cope y ha confirmado este periódico. La cuantía finalmente abonada no ha trascendido porque las partes mantienen que es un aspecto "confidencial", si bien en el escrito de acusación inicial se le reclamaban 58.000 euros de indemnización, que se desglosan en 27.000 por las lesiones temporales, 21.000 por las secuelas y el estrés postraumático y 10.000 por el daño moral.

La denunciante, representada por la letrada Margarita Alejo, mantiene la acusación que ejerce contra los otros tres jugadores investigados, entonces del Real Madrid C: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. La diferencia se encuentra en que ellos participaron en el encuentro sexual con las dos jóvenes, de 16 y 18 años de edad, por lo que se les atribuye además un presunto delito de revelación de secretos en la modalidad de grabación de vídeos.

También se mantiene de momento sin cambios la acusación que ejerce la víctima menor de edad, que sigue reclamando cuatro años de prisión para Asencio. Cabe recordar que la defensa del futbolista ha intentado pactar en los últimos meses un acuerdo con ambas para calificar los hechos como un delito leve con pena de multa.

Sigue adelante de igual forma el escrito de acusación formulado por la Fiscalía, que pide dos años y seis meses de prisión para el jugador al imputarle dos delitos contra la intimidad. A pesar de que no participó ni se encontraba en la cabaña donde ocurrieron los hechos, considera que sus supuestas acciones de pedir las imágenes para enseñárselas a otra persona deben conllevar una responsabilidad penal, pese a que después borrase el vídeo.

Cuando se dio a conocer su imputación, en mayo de este año, Asencio emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que reafirmaba su "ajenidad a cualquier conducta delictiva". "Quiero reiterar mi absoluto respeto por los derechos a la libertad sexual y a la intimidad de todas las mujeres", expresaba entonces.

Los hechos tuvieron lugar el 15 de junio de 2023, cuando tres de los futbolistas decidieron grabar un encuentro sexual con las dos jóvenes sin su consentimiento. Las denunciantes les pidieron que borraran las imágenes, pero meses después se dieron cuenta de que el vídeo estaba siendo compartido con terceras personas. Uno de los testigos, además, apuntó directamente a Asencio porque se encontraba con él cuando supuestamente le llegó la grabación a su móvil después de pedirla.