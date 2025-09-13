Copa Davis: Jaume Munar - Elmer Møller, en directo

Tras el duelo inicial entre Pablo Carreño y Holger Rune, será el turno del mejor clasificado del equipo español, el balear Jaume Munar (37 del mundo), que pugnará por el segundo punto ante Elmer Moller, en el escalón 113 del circuito mundial.

Para este domingo están fijados los otros tres partidos de la eliminatoria al mejor de cinco, comenzando por el dobles, donde España volverá a contar con Jaume Munar junto al valenciano Pedro Martínez (67 del mundo). Una pareja que ya empezó a congeniar durante el entrenamiento a puertas abiertas del jueves.

Dinamarca, para hacer frente al tándem Munar-Martínez en este tercer cruce que comenzará el domingo a las 11.30 horas en la pista central, irá con August Holmgren y Johannes Ingildsen.

En el caso de que fueran necesarios un cuarto y un quinto partidos, los enfrentamientos fijados son un cuarto entre los respectivos cabezas de serie de España y de Dinamarca, Jaume Munar y Holger Rune, y un hipotético desempate entre Pablo Carreño y Elmer Moller.

De este modo, David Ferrer, capitán del equipo español, ha elegido a tres de sus cuatro jugadores seleccionados y deja sin participación a Roberto Carballés, mientras que Christian Sisgaard es el descarte danés por el momento.

España tratará de eliminar a Dinamarca en una igualada eliminatoria en la que David Ferrer ve a su equipo "un pelín más favorito" si "compite bien", después de lidiar con hasta tres bajas: las de Carlos Alcaraz y el malagueño Alejandro Davidovich, por cansancio; y la del doblista Marcel Granollers, por lesión.