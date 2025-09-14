Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

Copa Davis: Jaume Munar - Holger Rune, en directo

Cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella

Jaume Munar, en la Copa Davis.

Jaume Munar, en la Copa Davis. / EFE

Redacción

El tenista balear Jaume Munar defiende los colores de España en el cuarto partido de la eliminatoria de la Copa Davis que enfrenta a Dinamarca y que se está disputando en Marbella (Málaga).

El español está obligado a ganar a Holger Rune si quiere mantener viva a España, después de perder los dos individuales del sábado y ganar el dobles de este domingo.

