Tenis

Copa Davis: Pedro Martínez - Holger Rune, en directo

Cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella

Pedro Martínez durante un partido de Copa Davis.

Pedro Martínez durante un partido de Copa Davis. / Europa Press

Redacción

El tenista español Pedro Martínez defiende los colores de España en el cuarto partido de la eliminatoria de la Copa Davis que enfrenta a Dinamarca y que se está disputando en Marbella (Málaga).

El español está obligado a ganar a Holger Rune si quiere mantener viva a España, después de perder los dos individuales del sábado y ganar el dobles de este domingo.

