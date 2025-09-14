Raúl García e Iker Benito dan la victoria a Osasuna

Osasuna venció al Rayo Vallecano gracias a dos jugadores pocos habituales como Raúl García de Haro e Iker Benito, quienes anotaron en cada parte para congelar al Rayo Vallecano, acompañados de una buena defensa local.

La participación de Budimir con Croacia no le permitió salir de inicio, por lo que Raúl Garcia de Haro tomó la alternativa en una buena opción para el delantero catalán. Ninguno de los dos equipos quiso la posesión de balón en los primeros instantes hasta que una segunda acción dio lugar al primer tanto. Centro de Boyomo desde la derecha que tocó en un jugador rival antes de llegar hasta el segundo palo. Ahí estaba Raúl García de Haro, quien estiró la pierna para cazar la pelota.

Raul García de Haro, celebra su gol contra el Rayo Vallecano. / EFE

El primer susto para los locales llegó tras un pase filtrado de Isi Palazón a Jorge De Frutos, que remató a gol en fuera de juego. Soto Grato anuló la acción ante la alegría de un Sadar que quería la segunda victoria del curso. Víctor Muñoz tuvo una ocasión clarísima. Falló de Jozhua y Batalla apagó el fuego haciéndose grande ante la llegada del veloz jugador rojillo para evitar el tanto. Las pérdidas se sucedieron hasta el final de los primeros 45 minutos sin tomar un rumbo determinado.

En el minuto 51, Álvaro García remató a las manos de Sergio Herrera con poco mordiente. Poco después, De Frutos pidió penalti tras un forcejeo con Juan Cruz. A punto estuvo de pifiarla Sergio Herrera intentado proteger un balón que se marchaba por la línea de fondo. Bretones tuvo que derribar al jugador del Rayo,viendo así la tarjeta amarilla en el minuto 72.

Una buena transición de Osasuna derivó en el 2-0 por mediación de Iker Benito, quien se quedó solo ante Batalla. La puso bien por bajo en el minuto 81, mientras el Rayo realizó cambios en busca del empate.

Ficha técnica

2 – Osasuna: Sergio Herrera: Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones;Torró, Moncayola; Víctor Muñoz (Rubén García, m. 60), Raúl García de Haro (Budimir, m. 60) y Aimar Oroz (Iker Benito, m. 71).

0 – Rayo: Batalla; Ratiu, Lejeune (Becerra, m. 81), Luis Felipe (Jozhua, m. 10), Chavarría; Ciss, Unai López (Alemao, m. 65); Isi, Pedro Díaz (Trejo, m. 81), Álvaro García (Camello, m. 60); De Frutos.

Goles: Raúl García de Haro 1-0 (m. 15), Iker Benito 2-0 (m. 77).

Árbitro: Soto Grado (Comité castellano). Mostró amarilla a Aimar, Catena y Bretones por parte de Osasuna. A Ciss y Isi por parte del Rayo.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadio de El Sadar ante 20.501 espectadores.