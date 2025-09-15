Xabi Alonso: "¿El dossier arbitral? Es legítimo defender nuestros intereses"

Xabi Alonso compareció en rueda de prensa en los prolegómenos del partido que supondrá el estreno del Real Madrid en la actual Champions ante el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu (martes 20.45). El donostiarra comenzó analizando cómo llega el equipo a este primer partido de la Liga de Campeones y apuntando que lo afronta "con ilusión máxima por lo que supone jugar la Champions con el Madrid. Es más motivante aquí en el Bernabéu, la gente está con ganas de seguir creciendo y tenemos un rival de alto nivel y empezamos esperar bien".

Árbitros

El vasco confesó que "de jugador no me habría ido tranquilo del Real Madrid si no gano la Champions en 2014. Y ahora como técnico supone un honor, una motivación y una responsabilidad con la que convives y disfrutas estar en este banquillo en un partido de Champions. Es un privilegio". Alonso no quiso volver a hablar del arbitraje en Anoeta, del que comentó lo siguiente: "Después del partido y de la tensión vivida ya hablé lo suficiente y dije lo que pensaba. Ahora toca pasar página y mirar a la Champions. No quiere que sea un monotema, lo de Anoeta ya está suficientemente comentado". Preguntado si le inquieta menos el arbitraje en Champions que los de Liga, como advirtió en su día Ancelotti, Xabi declaró: "Me siento igual de tranquilo con los arbitrajes europeos. No tengo inquietudes antes de los partidos". Sobre lo que sí se pronunció es sobre el informe que prepara el Real Madrid para la FIFA en la que informa de las actuaciones arbitrales: "¿El dossier? Es legítimo defender nuestros intereses".

El tolosarra tuvo palabras para Vinicius, con quien reveló "haber hablado, como lo hago con el resto de jugadores. Hizo un buen trabajo en San Sebastián, jugó 70 minutos y se sacrificó bien cuando nos tocó remar. Fue una victoria de equipo. Yo he visto bien a Vinicius y está con buena energía". Xabi también elogió a un excompañero y hoy pupilo, Dani Carvajal: "'Carva' sigue teniendo el gen competitivo que tenía. Fue muy importante y nos dio mucho. Y con los años no ha cambiado, pero su madurez, su peso en el vestuario, ser capitán, el respeto que tiene de los compañeros... Me lo he encontrado con mucha influencia positiva sobre el resto. Esos líderes que deben florecer en el vestuario es uno de ellos. Le toca a él".

Y concluyó hablando del arranque de temporada de Kylian Mbappé: "Sobre Kylian era optimista. Tenía ganas de trabajar con él después del Mundial y la gastroenteritis. Al final ves el jugador que es. A Mbappé le gusta mucho el fútbol y quiere entender las cosas. Necesitamos que el equipo funcione para que luego jugadores como él hagan las cosas diferentes que hacen. Luego florece esa calidad. Por personalidad y experiencia es uno de los líderes del grupo".

Tchouameni: "¿Árbitros? Todo el mundo ha visto lo que ha pasado"

El mediocentro francés Aurelien Tchouameni fue el primer jugador del Real Madrid en hablar en esta Champions. Para el futbolista blanco la clave para lograr el éxito en esta competición "es el compromiso y la confianza".

Tchouameni cree que "esta competición ha cambiado y podemos ganar la Champions aunque juguemos el playoff. Pero la idea es ganar todos los partidos y así llegar a ganar la competición. Pero lo importante es ganar mañana". El francés también se refirió a la controversia arbitral vivida en San Sebastián: "Los árbitros intentan hacer lo máximo, pero al final hacen errores como nosotros. Sobre los árbitros no tengo nada que decir. Todo el mundo ha visto lo que ha pasado, pero vamos a mirar adelante".

Sobre la nueva etapa con el nuevo técnico comentó que "con Ancelotti hemos ganado muchos títulos y es uno de los mejores de la historia. Cuando ha llegado Xabi hemos trabajado en otras cosas porque emplea una metodología diferente. Con él desde el principio hemos ganado los partidos y todos hemos mejorado, el equipo y los jugadores. Queremos ganar todos los partidos y si jugamos a nuestro nivel tenemos muchas posibilidades de lograrlo". Tchouameni también se refirió al cambio de Mbappé: "El año pasado ha marcado muchos goles y así ha empezado este año. Juega a un nivel increíble y seguro que con él tenemos más posibilidades de ganar partidos".