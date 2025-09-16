Tras su regreso en 2023, el enduro al Monte Naranco regresó un año más al Open EndurAstur Spiuk, haciendo de él una prueba exigente a la par que divertida. El pasado 14 de septiembre se disputó este recorrido, marcado como la quinta prueba del torneo y, además, como el Campeonato de Asturias de 2025, organizado por el Club Enduro Monte Naranco.

Más de un centenar de ciclistas desafían el Monte Naranco

Se trata de un recorrido de 30 kilómetros, con alrededor de 1.200 metros de desnivel y 4 especiales cronometradas. En total, fueron 120 los participantes que a partid de las 9.00h de la mañana tomaban la salida desde el aparcamiento del prerrománico Monte Naranco en dirección al Cristo del Naranco, pues allí empezaría la primera especial.

Tras una jornada en la que el tiempo respetó con sol y un clima agradable, pues el calor no se empezó a notar hasta pasado el mediodía, conocimos a los ganadores de cada categoría.

Diego Menéndez marcó los mejores tiempos en los cuatro especiales, llevándose la victoria absoluta de la prueba. En la categoría Promoción, la victoria fue para Pelayo Valledor, mientras que en Junior se hizo con el primer puesto Román Expósito. En Sub23, el vencedor fue Andre Martínez, mientras que en Master30 salió vencedor Jonathan Santiago.

Para la categoría Master30, el primer puesto se lo llevó Jonathan Santiago, en Master40 fue José María Alluntis y para Master50, Fernando Álvarez. En la especialidad de E-Bike (elt-30) Samuel Perez, E-Bike (40-50) Adry Viña, Femenina Maeva Estévez y en la categoría de parejas, Marcos Fernandez y Bruno Santalla.