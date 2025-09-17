Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COPA DAVIS

España se medirá a la complicada República Checa y evita a Italia hasta la final

El equipo español de Copa Davis se medirá a la República Checa en los cuartos de final en Bolonia. Alemania o Argentina, posibles rivales en semifinales

El jugador de la selección española, Carlos Alcaraz, celebra un punto durante su partido ante el jugador de Francia, Ugo Humbert

El jugador de la selección española, Carlos Alcaraz, celebra un punto durante su partido ante el jugador de Francia, Ugo Humbert / EFE

Albert Briva

España ya conoce su camino en la final a ocho de la Copa Davis que se disputará la semana del 18 al 23 de noviembre en Bolonia. Fuera de los cabezas de serie en el sorteo, por la actualización del ranking de la ITF de este pasado martes, el equipo español quedó emparejado con la República Checa para el duelo de cuartos de final.

Pese a evitar a Italia hasta una posible final, el sorteo no fue el más fácil para España, que topará ante un equipo rocoso en su primer duelo. Nombres como los de Lehecka, Mensik o Machac hacen de los checos uno de los equipos más completos y más peligrosos, como ya demostraron en esta última eliminatoria previa, donde fueron capaces de superar a Estados Unidos en Delray Beach.

De superar a los checos en busca de su séptima Ensaladera, España se las verá con Alemania o Argentina en semifinales evitando así a la Italia de Jannik Sinner hasta una hipotética final.

Por el otro lado, el camino de los italianos se presenta más cómodo, con Austria como rival en octavos y Francia o Bélgica en semifinales.

