La Federación de Peñas Sportinguistas celebra la "mejora" de su relación con el club y premiará a Dubasin

"La situación con el club ha mejorado mucho". La Federación de Peñas Sportinguistas celebró ayer su asamblea anual con la relación con el Sporting como uno de los temas protagonistas. Después de "tres años de asistencia alterada a las peñas", tras la negativa de este colectivo a ajustarse al protocolo desarrollado por el club para ordenar aspectos como la asistencia de directivos y futbolistaa a los actos que organizan, Jorge Guerrero quiso reiterar la "mejora" experimentada en las últimas semanas. "Ha sido un acercamiento por las dos partes después de un tiempo en el que les hemos dejado trabajar. Creo que han empezado a entender lo que significa nuestro movimiento y les estamos agradecidos", destacó el presidente de la Federación de Peñas, a la espera de que este "trato cercano" continúe.

La asamblea también hizo que los presidentes de las peñas eligieran a Dubasin como ganador del trofeo "Molinón de Plata" tras aprobar las cuentas del último curso, "sin votos en contra", durante casi tres horas de reunión en el Hotel Gijón Zentral Rey Pelayo. Guerrero, recientemente reelegido al frente de un colectivo en el que inicia su tercer mandato, también abordó otros temas de interés como el convenio con LaLiga para, a través de Aficiones Unidas (colectivo que también preside y reúne a federaciones de peñas de toda España), se puedan optar a un paquete de entradas que se sume a las distribuidas por el Sporting en los desplazamientos. "Ahora mismo no está vigente y la negociación está en marcha para intentar tenerlo disponible a partir de enero", explicó.

Entre las novedades anunciadas por el dirigente federativo estuvo la recuperación de los premios Quini, que llevaban sin desarrollarse desde 2019. Unos galardones que volverán, si todo marcha según lo previsto, "el próximo mes de noviembre". También se expuso la posibilidad de abordar un cambio en el desarrollo y celebración de la Concentración de Peñas, acto este verano concentró en Llanera a los afiliados y simpatizantes de la Federación de Peñas. La dificultad de hacer coincidir estos actos con eventos relacionados con el primer equipo, como sí se consiguió en las ediciones iniciales, ha planteado un estudio profundo sobre alternativas. Entre las propuestas, contemplar distinciones a peñistas destacados por su trayectoria.

Jorge Guerrero, a quien le acompaña en su directiva Emilio Llerandi, vicepresidente, y Juan Luengos, tesorero, entre otros, compartió el estreno de la página web de la Federación de Peñas, canal con el que se quiere mejorar la información a sus afiliados. También recordó las campañas desarrolladas durante el año como la donación de sangre, o las dedicadas a la salud en el deporte porque "lo que buscamos no es solo acompañar al club, se trata de darle un valor añadido a todo esto".