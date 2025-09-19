Noah Lyles alcanza a Usain Bolt, Femke Bol reina y María Vicente duerme 13ª

Nadie tiene más títulos universales en 200 que el estadounidense Noah Lyles tras lograr en los Mundiales de Tokio su cuarto oro (19.52), los mismos que Usain Bolt y uno más que Allyson Felix. Fue el momento álgido de un día que también coronó a Femke Bol, a Rai Benjamin, a Melissa Jefferson y a Pedro Pichardo, con María Vicente 13ª provisionalmente en el heptatlón.

Enorme Lyles

El floridano Noah Lyles no tiene rival en 200, pese a sus problemas en la salida y a que tuvo más resistencia que nunca. El cuádruple campeón tuvo que exprimir su mayor resistencia a la caída de la velocidad (ahí no tiene rival) para impedir la rebelión de su compatriota Kenneth Bednarek y del jamaicano Brian Levell.

Lyles tuvo que emplearse a fondo / AP

Tercero en el 100 tras su oro en Budapest'23, el estadounidense se sacó la espina que tenía desde la pasada final olímpica. En París partía como gran favorito y tuvo que conformarse con un heroico bronce al correr presuntamente con Covid.

Lyles salió mal y entró tercero a la recta tras Levell y Bednarek, a quienes superó en los metros finales con 19.52, a una centésima de su marca en 'semis'. Plata para su compatriota Bednarek (19.58), bronce para el caribeño (19.64) y decepcionante cuarta plaza para el campeón olímpico botsuano Letsile Tebogo (19.65).

Jefferson-Wooden y sus acompañantes en el podio / AP

La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden exhibió su superioridad y reforzó su liderato del año con 21.68 (octava de la historia), seguida por la británica Amy Hunt (22.14) y por la destronada jamaicana Shericka Jackson (22.18).

Femke Bol sí; Warholm no

Mientras la 'recordwoman' mundial estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone optó por el liso (logró el jueves la segunda mejor marca de la historia), Femke Bol demostró sus galones con su segundo título mundial seguido tras ser plata en el 4x400 mixto y lo hizo con la mejor marca mundial del año (51.54), a años luz de la plusmarca de la campeona olímpica (50.34).

Femke Bol sigue haciendo historia / EFE

Quizá recordando lo que sufrió en la final de París'24 (a duras penas conservó el bronce), la neerlandesa fue de menos a más para imponer su enorme zancada en la recta con 51.54 (mejor marca mundial del año), seguida por la estadounidense Jasmine Jones (52.08) y por la sorprendente Emma Zapletalova con 53.00 (récord nacional y quinta medalla eslovaca de la historia).

Sí hubo sorpresa a medias en las vallas altas masculinas. Sí, el defensor del título noruego y líder del año Karsten Warholm partía con una ventaja teórica, pero tenía enfrente al estadounidense Rai Benjamin que ya lo destrozó en la final de París'24. El escandinavo salió a tope, pero tocó una valla a mitad de prueba y perdió el compás (él solo salta con la izquierda).

Rai Benjamin se impuso pese al susto final / AP

El único atleta que ha bajado de 46 segundos (45.94) hizo 'pasitos' al encarar varias vallas y acabó quinto con 47.68. Entrenado por Joanna Hayes (oro en 100 vallas en Atenas'04), Benjamin logró en 400 vallas su primer oro individual con 46.53, seguido por el brasileño Allison dos Santos con 46.84 (oro en Eugene'22) y por el catarí Abderrahman Samba (47.06).

Pichardo, malcarado 'heredero'

La última ronda del triple salto desnudó las dos caras del lusocubano Pedro Pablo Pichardo. Su gen competidor y su talento lo llevaron a responder a la marca personal del italiano Andrea Dallavalle (17,64) con unos prodigiosos 17,91 metros para lograr su segundo oro mundialista, pero casi ignora el saludo del transalpino y se mostró desafiante. "Who's the best"?, repitió a la cámara.

Pichardo, desafiante hasta en los momentos felices / AP

Enemistado con el ausente hispanocubano Jordan Díaz (se lesionó en el cuádriceps en el primer salto de la calificación), con medio atletismo y con la Federación de Portugal, el de Santiago de Cuba supo reactivarse cuando parecía tener el oro asegurado y lo recuperó en plan campeón al estilo de lo que hizo la venezolana Yulimar Rojas en los Mundiales de Budapest.

Al poseedor de la sexta mejor marca de la historia con 18,08 le bastaron esos 17,91 para ganar, con el sorprendente Dallavalle plata (17,64) y el cubano Lázaro Martínez bronce (17,49). El gran derrotado fue el italocubano líder del año Andy Díaz, bronce olímpico en París'24 que tan solo pudo ser sexto con 17,19 por culpa de unos aparentes problemas físicos.

María Vicente vuelve a competir

El atletismo español siguió con atención la primera jornada del heptatlón por la presencia de la catalana María Vicente tras dos lesiones graves en su vuelta a una gran cita tras romperse en tendón de Aquiles en marzo de 2024 en el Mundial bajo techo de Glasgow. Eso sí, sin perder de vista las exhibiciones de poderío de la estadounidense Anna Hall, la más clara favorita en Tokio.

La líder Anna Hall y la española María Vicente / AP / EFE

Las dos mejores noticias es que compitió a buen nivel y que se la vio disfrutar sobre el tartán, aunque le falta la potencia y el 'callo' de los entrenamientos que no ha podido hacer. Con 13,65 en 100 vallas, 1,77 en altura, 13,34 en peso y 23.97 en 200, la catalana se fue a dormir 13ª con 3.704 puntos, a 73 de la finesa Saga Vanninen, octava (oro europeo y mundial en pentatlón).

En el pasado Campeonato de España acabó la primera jornada con 3.735 puntos y aún sueña con batir el récord nacional (6.304) si le va bien este sábado en la jabalina, en una longitud que lógicamente le está costando y en los 800.

Por delante (muy por delante), Anna Hall paseó su majestuosidad por el Estadio Nacional y acabó con 4.154 puntos en su camino hacia otro '+7.000' (13,05 en las vallas altas, 1,89 en altura, 15,80 en peso y 23.50 en 200). Con tres marcas personales va segunda a casi 250 puntos la irlandesa Katie O'Connor (3.906) y la británica Katarina Johnson-Tompson es tercera (2.893).

Ingebrigtsen, a la final con apuros

El hispanoburundés Thierry Ndikumwenayo acusó el esfuerzo del 10.000 (noveno) y fue 14º en 'semis' en 5.000 con 13:47.72 tras quedarse en el cuarto mil en la segunda serie. Antes, sin el marroquí El Bakkali (oro en 3.000 obstáculos), en la primera no pasaron el sueco Almgren, el keniano Krop, el suizo de origen keniano Lubalu, el noruego Nordas y el etíope Girma (se retiró).

Jakob Ingebrigtsen pasó a la final con el 'gancho' / AP

El protagonista en esa segunda carrera fue Jakob Ingebrigtsen, defensor del título y campeón olímpico que llega muy corto de entrenamientos y viene de no superar las series en 1.500. El noruego pasó con apuros (octavo con 13:42.15 con ocho billetes en juego) y lo celebró con alegría. Gran profesional. También se clasificó el campeón de los 10.000, el histórico galo Jimmy Gressier.

En la jabalina se repitió lo sucedido en Helsinki'05, cuando la afición finlandesa hizo colas kilométricas en la sesión matinal para seguir al ídolo local y gran favorito Tero Pitkämäki que al final pasó a la final y acabó cuarto en una decepción nacional. En Tokio, la campeona mundial y olímpica Haruka Kitaguchi llenó el Estadio Nacional... pero la cosa acabó en llanto.

Tristeza absoluta en el rostro de Haruka Kitaguchi / AP

La nipona no consiguió soltar al brazo y acabó octava de su grupo con 60,38, a más de cuatro metros de su marca del año y a siete 'clavados' de su récord personal. Al final terminó cauendo a la 14ª plaza y ahora las favoritas son la serbia Adriana Vilagos (pasó con 66,06), la australiana Mackenzie Little (65,54), la austríaca Victoria Huson (62,85) y la griega Elina Tzengko (61,31).