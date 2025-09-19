Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fórmula 1

Norris y McLaren empiezan al frente en las calles de Bakú

Lando Norris y Oscar Piastri han liderado la primera sesión libre del GP de Azerbaiyán, que ha sido poco representativa porque se ha rodado muy poco. Sainz arranca octavo y Alonso (15º), lejos de cabeza

Lando Norris, al volante del McLaren en los primeros libres en Bakú

Lando Norris, al volante del McLaren en los primeros libres en Bakú / Darko Bandic AP

Laura López Albiac

Laura López Albiac

La F1 ha cambiado de escenario y ha vuelto a un circuito urbano, en las calles de Bakú, donde se mantiene el dominio absoluto de los McLaren. Lando Norris ha sido el más rápido en pista (1.42.704) en los primeros entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán, secundado por su compañero Oscar Piastri, líder del campeonato, a tres décimas.

Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) han sido los que más se han acercado a los coches ‘papaya’, a medio segundo, mientras que Álex Albon ha situado el Williams a 8 décimas para cerrar el top cinco en esta primera toma de contacto, muy poco representativa en cuanto a tiempos.

Y es que la sesión se ha visto interrumpida durante muchos minutos (solo 33 de bandera verde) a causa de una goma suelta de la junta de unión del piano con el asfalto, que se ha levantado cuando pasaba Carlos Sainz por esa zona.

El piloto español ha terminado octavo, aunque bastante más lejos de su compañero Albon, a 1.1. Tsunoda, sexto, ha terminado sorprendentemente por delante de Max Verstappen, ganador del último gran premio en Monza con el Red Bull y que hoy ha empezado séptimo.

Fernando Alonso (15º) y Lance Stroll (17º) no han tenido buenas sensaciones en su debut, a la espera de que esta tarde (14:00 h) mejoren las prestaciones de su Aston Martin en una pista que no parece la más propicia para el AMR25.

El circuito callejero de Bakú es uno de los más desafiantes del calendario, ya que obliga a los pilotos a abordar cada vuelta y 'acariciar' los muros con mucha confianza. De ahí que hoy, con el poco tiempo de rodaje, hayan tenido que forzar para rodar rápido y algunos, como Albon, Hamilton, Ocon o el propio Piastri, hayan protagonizado sustos en pista.

GP de Azerbaiyán (Libres 1)

1. L. Norris (McLaren) 1'42"704

2. O. Piastri (McLaren) a 0"310

3. C. Leclerc (Ferrari) a 0"552

4. G. Russell (Mercedes) a 0"553

5. A. Albon (Williams) a 0"859

6. Y. Tsunoda (Red Bull) a 1"034

7. M. Verstappen (Red Bull) a 1"086

8. C. Sainz (Williams) a 1"155

9. L. Lawson (VisaRB) a 1"199

10. I. Hadjar (VisaRB) a 1"271

11. K. Antonelli (Mercedes) a 1"281

12. N. Hulkenberg (Sauber) a 1"282

13. G. Bortoleto (Sauber) a 1"383

14. L. Hamilton (Ferrari) a 1"383

15. F. Alonso (Aston Martin) a 1"435

16. O. Bearman (Haas) a 1"447

17. L. Stroll (Aston Martin) a 1"625

18. E. Ocon (Haas) a 1"735

19. F. Colapinto (Alpine) a 2"595

20. P. Gasly (Alpine) a 2"714

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  2. ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
  3. Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
  4. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  5. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  6. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
  7. Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
  8. La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede

La Coordinadora Ecologista denuncia ante la Fiscalía la muerte de un oso pardo en Degaña

La Coordinadora Ecologista denuncia ante la Fiscalía la muerte de un oso pardo en Degaña

Llega el otoño y con él, la mejor información al mejor precio en LA NUEVA ESPAÑA

Llega el otoño y con él, la mejor información al mejor precio en LA NUEVA ESPAÑA

'Sánchez anima a los espectadores a invadir los estadios de fútbol ante una decisión arbitral injusta', por Matías Vallés

'Sánchez anima a los espectadores a invadir los estadios de fútbol ante una decisión arbitral injusta', por Matías Vallés

La Alcaldesa de Avilés, de baja: este es el motivo

La Alcaldesa de Avilés, de baja: este es el motivo

Ágatha Ruiz de la Prada revoluciona la pasarela con su desfile más surrealista creado con Inteligencia Artificial

Ágatha Ruiz de la Prada revoluciona la pasarela con su desfile más surrealista creado con Inteligencia Artificial

La mejor guía para seguir el desfile del Día de América en Asturias: el detalle de las 44 estaciones que llenarán de color el centro de Oviedo

La mejor guía para seguir el desfile del Día de América en Asturias: el detalle de las 44 estaciones que llenarán de color el centro de Oviedo
Tracking Pixel Contents