Alonso y Sainz saldrán 11º y 2º en el GP de Azerbaiyán

El español Carlos Sainz (Williams) saldrá segundo este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku, donde el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lo hará desde la 'pole' por segunda carrera seguida.

Verstappen, de 27 años, firmó su cuadragésima sexta 'pole' en la F1 -la sexta de la temporada- al dominar la caótica y larguísima calificación -con seis banderas rojas y que duró dos horas-, en cuya decisiva Q3 cubrió los 6.003 metros de la pista azerbaiyana en un minuto, 41 segundos y 117 milésimas, 478 menos que Sainz y con 590 de ventaja sobre el neozelandés Liam Lawson (RB).

Lawson sale tercero -tras lograr el mejor resultado de su carrera en una calificación de F1-, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que arranca cuarto.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Ferenando Alonso (Aston Martin) sale undécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hará desde la decimosexta plaza.

Resultados de la clasificación del GP de Azerbaiyán 2025

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Williams)

3. Liam Lawson (Visa RB)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. George Russell (Mercedes)

6. Yuki Tsunoda (Red Bull)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Isack Hadjar (Visa RB)

9. Oscar Piastri (McLaren)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

13. Gabriel Bortoleto (Sauber)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Nico Hülkengerg (Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Alexander Albon (Williams)