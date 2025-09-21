Evenepoel dobla a Pogacar y gana por tercera vez el Mundial de contrarreloj

Faltaban 2.1kilómetros para la meta. Remco Evenepoel marcaba los mejores tiempos e iba como impulsado por un motor fueraborda hacia el tercer título consecutivo de campeón del mundo de contrarreloj. La cita era en Ruanda, donde había empezado el Mundial de ciclismo que finalizará el domingo con la prueba en ruta, la reina del certamen. A 2,1 kilómetros de la llegada Evenepoel dobló a Tadej Pogacar.

Pogacar, estrella del firmamento ciclista, quiso apuntarse a un Mundial de contrarreloj, que le ha obligado a pasar más de una semana en Ruanda, después de haber participado, el fin de semana pasado, en las carreras canadienses; muchos vuelos, distancia y días fuera de casa para un corredor que quiso descansar y renunciar a la Vuelta después de apuntarse el triunfo en un cuarto Tour.

Perfectamente preparado

Evenepoel, bien distinto, no había hecho otra cosa que prepararse para la cita de contrarreloj en Ruanda tras decir adiós al Tour durante el ascenso al Tourmalet. Centrado como el que más, era el gran favorito para el encuentro cronometrado del primer Mundial que se disputa en África, en una cita controvertida, en una Ruanda que no pasa por ser la nación número uno en la defensa de los derechos humanos.

La UCI (Unión Ciclista Internacional), tan aplicada en otros aspectos, quiso llevar el Mundial a territorios africanos con la suiza Marlen Reusser, corredora del Movistar, convertida en la primera campeona del mundo en las carreteras de Kigali, la capital ruandesa, que acoge la competición.

Irresistible, en contrarreloj

Y allí se presentó Evenepoel para marcar los mejores tiempos desde el primer control de paso con el típico pedaleo constante en esta especialidad que lo llevó a ganar la contrarreloj llana del Tour, en Caen, la prueba olímpica y los dos últimos campeonatos del mundo.

Tadej Pogacar, en acción. / UCI

Pogacar retornó la semana pasada a la competición después del descanso tras la ronda francesa. Primero compitió en Quebec, afectado por la reacción de las vacunas que se puso para evitar cualquier contagio en Ruanda. Luego, en Montreal, estuvo mucho mejor y permitió el triunfo de su compañero Brandon McNulty. Ahora le tocaba un Mundial en ruta donde parte como favorito. El objetivo es revalidar el oro conseguido en Zúrich, el año pasado. Pero, para empezar, se llevó una cura de humildad, no repuesto del ajetreo de viajar en pocos días por medio mundo. “Claro que estoy decepcionado porque Evenepoel me adelantó, pero hay que ver lo buenísimo que es en esta disciplina”, reconoció contrariado el astro esloveno en la señal internacional de televisión.

Los españoles

Su equipo, el UAE -pese a competir por países- se aupó con las mejores posiciones a la sombra de Evenepoel. El australiano Jai Vine fue medalla de plata ante el belga y compañero de equipo del campeón del mundo Ilan van Wilder (Soudal), que fue bronce, por delante de Pogacar y del mexicano Isaac del Toro, ambos integrantes del conjunto de los Emirates. Iván Romeo ocupó la 11ª plaza y Raúl García Pierna acabó en la 18ª posición, aunque casi se va al suelo por culpa de una pelota chutada a la calzada cuando afrontaba un tramo de bajada.