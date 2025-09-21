LaLiga | FC Barcelona - Getafe, en imágenes

Ver más galerías relacionadas
AgenciasVer galería >
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.
Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.