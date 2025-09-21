FÚTBOL LaLiga | FC Barcelona - Getafe, en imágenes Agencias Actualizado: 21/09/2025 23:41 Ver galería > Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Alejandro García / EFE Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Joan Monfort / AP Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Joan Monfort / AP Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Alejandro Garcia / EFE Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Alejandro Garcia / EFE Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Alejandro Garcia / EFE Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Alejandro Garcia / EFE Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Alejandro Garcia / EFE Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Andreu Dalmau / EFE Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Alejandro Garcia / EFE Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Andreu Dalmau / EFE Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona - Getafe Alejandro Garcia / EFE Estas han sido las mejores imágenes del partido entre el FC Barcelona y Getafe en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.