Automovilismo
Horner pacta su salida de Red Bull con una indemnización millonaria
El británico cobrará entre 60 y 85 millones y podrá volver a trabajar en la Fórmula 1 a partir del verano de 2026
Christian Horner y Red Bull han llegado a un acuerdo económico después de que a principios de julio la escudería de Milton Keynes anunciara el cese del británico como Team Principal después de dos décadas en el cargo.
Horner recibirá una indeminzación muy cuantiosa y aunque no ha trascendido la cifra oficial, fuentes cercanas al equipo la sitúan entre 60 y 85 millones. Además, ambas partes también han pactado el tiempo de 'gardenig' que el ingeniero inglés deberá guardar antes de empezar a trabajar en otra escudería. Si así lo desea, podrá volver al paddock en verano del próximo año 2026.
Según avanzan varios medios británicos, el finiquito máximo rondaría 100 millones de dólares (85 millones de euros) y se le pagaría a plazos los próximos cinco años. Se trata de la cifra equivalente a los ingresos que hubiese percibido Horner hasta el final del contrato que tenía en vigor y que vencía en 2030.
No está claro que Horner quiera repetir como jefe de equipo, aunque en los últimos meses su nombre ha sonado con fuerza vinculado a Ferrari, Cadillac y Alpine. Estos dos últimos ya lo han descartado públicamente, mientras que Ferrari renovó recientemente a Fred Vasseur.
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés
- Antiviolencia propone una sanción de 10.000 euros por un detalle del tifo desplegado en la final del play-off ante el Mirandés
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: 'Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega