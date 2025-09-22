Balón de Oro
Lamine Yamal y Vicky López ganan el Trofeo Kopa a mejores jugadores sub-21
Yamal se alza con el galardón por segundo año consecutivo
EP
El jugador del FC Barcelona y de la selección española Lamine Yamal ha ganado el Trofeo Kopa a mejor jugador masculino sub-21, en el marco de la gala del Balón de Oro, y ha revalidado así el honor que ya ganó en 2024, por lo que a sus 18 años sigue en el trono de mejor jugador joven del mundo, mientras que la también blaugrana y española Vicky López ha ganado la primera edición femenina del Trofeo Kopa.
En el Théâtre du Châtelet de París, el primer gran premio de la noche y de la gran gala de la revista L'Équipe fue el Trofeo Kopa, primero en categoría masculina, que fue a parar a manos de Lamine Yamal, la gran estrella del FC Barcelona que conquistó el triplete nacional el curso pasado, y que sigue en ese trono de mejor joven.
Pocos minutos después se entregó el Trofeo Kopa femenino, cuyo palmarés estrena la internacional española Vicky López, de apenas 17 años, que ya es un referente en el primer equipo del Barça Femení y de España y que, pese a no poder ganar la 'Champions' ni la Eurocopa, dejó una gran impresión con grandes actuaciones.
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés
- Antiviolencia propone una sanción de 10.000 euros por un detalle del tifo desplegado en la final del play-off ante el Mirandés
- Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: 'Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega