Xabi Alonso: "¿Vinícius? No hago una gran bola de una cosa pequeña"

El Real Madrid se enfrenta este martes al Levante en el Ciutat de Valencia (21:30 horas), en un partido trampa para los blancos porque como ha advertido Xabi Alonso, "cualquier visita a domicilio siempre es difícil y el Levante lo está haciendo bien. Tenemos que jugar con calidad, con ritmo y con concentración". El partido ocupa toda la atención del tolosarra que no perderá un segundo en distraerse con el Balón de Oro: "Tenemos partido ante el Levante y cada partido es muy importante. Mi cabeza está cero en el Balón de Oro, está en el Levante. ¿Favorito? Veo mucho fútbol, pero no estoy en el jurado y no tengo que votar. Veremos quien gana. La verdad es que no lo he pensado demasiado".

El enfado de Vinícius

Una vez más el tema estrella de la rueda de prensa fue la situación que vive Vinícius y sus gestos al ser sustituido o no entrar en el once. A este respecto, Xabi comentó lo siguiente: "Yo he sido jugador y yo también sé que cuando me sustituían no era el momento más bonito. Lo llevo con normalidad y con naturalidad. Me gusta estar cerca de los futbolistas, pero no hago una gran bola de una cosa pequeña. Yo estoy contento con lo que está haciendo Vinícius y está empezando la temporada. Tiene que sentirse importante y estar a gusto". Y cerró la cuestión confirmando que había hablado con él tras el triunfo ante el Espanyol y su enfado por el cambio: ·"Después del partido hablé con los jugadores y estaban todos contentos por la victoria, la buena sensación y las ganas de seguir mejorando. Todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo y todos van sumando".

XabI también analizó el arranque intachable del equipo, con 15 puntos de 15 posibles en Liga y otro triunfo en Champions: "Estamos mejor cada vez y estamos en el camino. Estamos en la fase de construcción de los pilares. Son cinco partidos de Liga y uno de Champions, es nada lo que llevamos. Tenemos que querer más, queremos ganar muchos puntos y ganar muchos partidos. Lo que ha pasado ya está hecho y hay que ser realistas en la fase en la que estamos. Los resultados ayudan y dicen que el camino está siendo bueno. No hay secretos, hay que tener al equipo unido para que todos se beneficien de ello. Repetimos esa idea y esa va a ser una de las claves de toda la temporada".

El vasco también habló del desempeño en ataque, donde al equipo aún le falta un poco de fluidez: "Estoy contento, aunque creo que lo podemos hacer mejor. En el último tercio en ataque ya sea en eficacia o en jugadas tenemos que evolucionar, querer hacer cosas diferentes, pero la base que se está construyendo es sólida. Están con ganas y eso es lo que tengo que usar yo y luego elijo. El otro día ante el Espanyol tuvimos posesión, pero nos costó encontrar en el último tercio un poco más. Hemos intentado corregirlo y hay que estar preparados para lo que toque. Los datos son incontestables, pero la interpretación es diferente".

Alonso tuvo palabras de elogio para Álvaro Carreras: "Era optimista con él porque le seguía desde hace tiempo, pero su personalidad y lo competitivo que es me ha sorprendido muy gratamente. Es sorprendente el impacto tan instantáneo que ha tenido y es una gran noticia. El rendimiento de Álvaro está siendo increíble". Y también se refirió a un Camavinga que ya parece recuperado de su lesión: "Eduardo y Bellingham podrían ser titulares, han tenido minutos y han mejorado. Estoy expectante con Eduardo porque hemos dispuesto poco de él. Tiene un potencial enorme. Dentro del proyecto colectivo hay proyectos individuales y él es uno de ellos. Es generoso, es colectivo. Es dinámico, puede traspasar líneas saliendo desde el 6...".

Y concluyó comentando la estadística de que el Real Madrid es el equipo al que más faltas se necesita hacer para que el rival vea la amarilla, hasta 16. "Me la pones botando para que entre... Los datos son los datos", concluyó con una sonrisa cómplice al periodista.