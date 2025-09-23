Vinícius y Mastantuono se suben al carro de Xabi

Xabi Alonso se está saliendo con la suya. La noche que Mbappé y Arda parecían menos conectados, el de Tolosa encontró la mejor versión de Vinícius, Mastantuono y Carreras para encauzar el sexto triunfo consecutivo en Liga y desplegar los mejores minutos de la temporada. Y todo ante un Levante difícil de gestionar en su campo. Hasta Ceballos agradeció su titularidad generando un fútbol más fluido en la medular que el de partidos anteriores. Todo arrancó con el técnico vasco elevando la rotación un punto más, al sacar de sitio a Carreras, que se estrenó como central junto a Huijsen y un Asencio acostado a la derecha, o disfrazando a Mastantuono de carrilero diestro. Movimiento este último en un sistema mixto entre el 4-4-2, en defensa, y el 3-5-2, en ataque.

Esa indefinición inicial a punto estuvo de penalizarla un Levante a los tres minutos en un remate de Isaac Romero que lamió el palo. Superado el susto inicial, el Madrid comenzó a amasar el duelo con Ceballos robando la batuta a Arda para acumular ocasiones ante Ryan: un rechace de Mastantuono al larguero, una rosca de Ceballos, otra de Franco, una comba de Vinícius... Pero enfrente Dela tuvo una oportunidad clamorosa en un córner, Ettah amagaba sin golpear y Carlos Álvarez se movía con soltura por el frente, pero sin concretar. Era un partido en el que se pisaba mucha área y aunque el Madrid era dominador, al Levante apenas necesitaba dos pases para plantarse ante Courtois.

Vinícius, estelar

Hasta que en el minuto 27 la pelota llegó a Vinícius, que la recibió en el área por la derecha y sacó un remate con el exterior, a lo Modric, que se enroscó en la red haciendo subir el primer tanto. Uno de los mejores tantos de su carrera en el Madrid que celebró bailando y con una enorme sonrisa. El gol dejó sonado al Levante y contagió a sus compañeros. Y once minutos después Carreras lanzaba una contra que Vinícius ponía en pies de Mastantuono para clavar con la derecha su primer tanto como madridista en la escuadra. Instantes después Vinícius y Mastantuono pudieron dar la puntilla a un Levante que logró alcanzar el descanso sin encajar ningún gol más.

Pero el carácter 'granota' resucitó una batalla que tenía perdida cuando a los nueve minutos un centro de Isaac Romero dibujó una parábola que perseguió con fe Etta Eyong para cabecear a la red. El tanto vitaminó al Levante, pero nueve minutos después una contra visitante terminó con una zancadilla en el área de Elguezabal a Mbappé. Penalti que Kylian convirtió a lo panenka. Cuarto anotado de este curso, octavo gol de la temporada. El noveno se produjo cuatro minutos más tarde, al rentabilizar un pase de Arda a la espalda de la zaga. Partido finiquitado y a pensar en el Atlético.