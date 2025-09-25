El Grupo Covadonga firma un convenio con la Fundación de la Sidra
El Real Grupo de Cultura Covadonga firmó un convenio de colaboración con la Fundación Museo de la Sidra de Asturias. El objetivo de esta alianza reside en reforzar la difusión y puesta en valor de la cultura sidrera asturiana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los encargados de sellar el acuerdo fueron Juan Cañal, alcalde de Nava; Ana Echenique, presidenta de la Comisión de Comunicación del Grupo y Juan Stové, director del Museo de la Sidra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fueron dos encapuchados, lo diré una, dos y mil veces', insiste la pareja del ganadero de Ribadesella asesinado a golpes
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
- La empresa de la transformación de la Avenida de Galicia de Oviedo en bulevar inicia unas obras muy esperadas en La Corredoria
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara