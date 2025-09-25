Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Grupo Covadonga firma un convenio con la Fundación de la Sidra

El Grupo firma un convenio con la Fundación de la Sidra | LNE

El Grupo firma un convenio con la Fundación de la Sidra | LNE

Carlos Tamargo

El Real Grupo de Cultura Covadonga firmó un convenio de colaboración con la Fundación Museo de la Sidra de Asturias. El objetivo de esta alianza reside en reforzar la difusión y puesta en valor de la cultura sidrera asturiana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los encargados de sellar el acuerdo fueron Juan Cañal, alcalde de Nava; Ana Echenique, presidenta de la Comisión de Comunicación del Grupo y Juan Stové, director del Museo de la Sidra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents