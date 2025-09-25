El Grupo Covadonga firma un convenio con la Fundación de la Sidra

El Real Grupo de Cultura Covadonga firmó un convenio de colaboración con la Fundación Museo de la Sidra de Asturias. El objetivo de esta alianza reside en reforzar la difusión y puesta en valor de la cultura sidrera asturiana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los encargados de sellar el acuerdo fueron Juan Cañal, alcalde de Nava; Ana Echenique, presidenta de la Comisión de Comunicación del Grupo y Juan Stové, director del Museo de la Sidra.