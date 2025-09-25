La UEFA estudia expulsar a Israel y EEUU advierte de que no tolerará que se le aparte del Mundial

La UEFA estudiará la semana que viene la posibilidad de excluir a Israel y a sus equipos de las competiciones que organiza. Pese a que ni el COI ni la FIFA han tomado ninguna iniciativa al respecto, el organismo europeo baraja tomar la iniciativa al calor de lo ocurrido con Rusia en 2022.

Según informa 'The Times', un medio habitualmente bien informado sobre los entresijos de la política del fútbol europeo, "la mayor parte de los miembros del comité ejecutivo están a favor de la suspensión de Israel", si bien la decisión definitiva no está clara y deberá debatirse en ese órgano de dirección de la UEFA.

Afectación a la Europa League

Una decisión de ese tipo no afectaría a la Champions, para la que ningún club israelí se ha clasificado, pero sí para la Europa League, en la que participa el Hapoel Tel Aviv, que este miércoles recibió una honda reprobación de los aficionados del PAOK Salónica en su debut a domicilio en la competición. La fase clasificatoria para el Mundial 2026, a priori, quedaría eximida de una posible suspensión de la UEFA, ya que se encuentra bajo la organización de la FIFA.

Lo razonable, no obstante, es que la UEFA y la FIFA, enfrentadas en algunas cuestiones, vayan de la mano en este asunto, como apuntan fuentes conocedoras de este tipo de circunstancias.

Israel es en estos momentos tercera de su grupo, con los mismos puntos que Italia y seis menos que Noruega, que es líder. El ganador del grupo se clasificará directamente para la cita del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, mientras que el segundo de ellos disputará una ronda de repesca para lograr una plaza.

EEUU avisa frente a un posible veto

En este sentido, y en previsión que se pueda adoptar esa decisión por parte de las autoridades del fútbol, un portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos ha asegurado a la cadena británica BBC que su país trabajará para "frenar completamente cualquier intento de prohibir al equipo de fútbol de Israel participar en la Copa del Mundo", según recoge Efe.

Para la UEFA, adoptar una decisión de este tipo sería un antes y un después, dado que el veto de Rusia se produjo tras un efecto cascada a partir de la recomendación del COI de suspender a sus selecciones, clubs y deportistas, circunstancias que no se ha dado con Israel.

Al contrario, el COI ha defendido en las últimas semanas que Israel "cumple con la Carta Olímpica" y que, por tanto, no hay motivos para excluirla de las competiciones deportivas, empezando por los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero en Cortina d'Ampezzo (Italia).