Deporte para los más pequeños en Las Mestas
El complejo deportiva de Las Mestas en Gijón abrió este viernes las puertas a Kinder Joy of moving Experience, un espacio de actividades gratuitas y dinamizadas por monitores, para disfrutar del deporte y el movimiento de una forma divertida y compartida con sus familias y compañeros. Las actividades estarán durante todo el fin de semana en la ciudad.
