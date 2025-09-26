Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Deporte para los más pequeños en Las Mestas

Participantes en la jornada, con los concejales Ángela Pumariega y Jorge González-Palacios en segundo término. | MARCOS LEÓN

El complejo deportiva de Las Mestas en Gijón abrió este viernes las puertas a Kinder Joy of moving Experience, un espacio de actividades gratuitas y dinamizadas por monitores, para disfrutar del deporte y el movimiento de una forma divertida y compartida con sus familias y compañeros. Las actividades estarán durante todo el fin de semana en la ciudad.

