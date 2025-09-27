Ciclismo
El Giro de Emilia excluye al Israel Premier Tech
La organización defiende que le retiran la invitación por razones de seguridad ante las manifestaciones convocadas para el próximo sábado en Bolonia.
El Giro de Emilia, la segunda clásica en importancia después de Il Lombardía que se disputa en Italia como cierre de la temporada ciclista, ha decidido excluir al conjunto Israel-Premier Tech, con derecho a participar en la carrera, por “razones de seguridad”. Varias organizaciones a favor de Palestina en la ciudad de Bolonia, donde acaba la prueba, habían amenazado con cortar la carrera y, a la vez, el ayuntamiento de la localidad había declarado que no los querían en carrera debido al genocidio de Gaza y por ser un equipo cuya dirección está próxima al Gobierno de Tel Aviv.
Petición inicial a la UCI
La organización, antes de tomar la decisión, había solicitado a la Unión Ciclista Internacional (UCI), con los directivos desplazados Ruanda, con motivo del Mundial, que tomase una. En la Vuelta, cuyas protestas motivaron, sobre todo, la cancelación de la última etapa, en Madrid, la UCI defendió la participación del conjunto israelí en la ronda española.
Sin esperar a una respuesta de la federación internacional, los responsables del Giro de Emilia le retiraron este sábado la invitación, para evitar incidentes y después de meditar, incluso, la cancelación de la prueba que se disputa el próximo sábado. Tadej Pogacar fue el ganador en 2024, en una clásica de un día que Primoz Roglic se adjudicó en 2023 y Enric Mas, en 2022.
Suscríbete para seguir leyendo
- Souad Dahiri cambió Marruecos por Salas y se ha convertido en una experta agricultora: 'Soy feliz trabajando la tierra
- Lágrimas, duelo y cariño en Gijón por el menor que falleció tras un accidente de coche en Guadalajara: 'Alejandro era todo alegría
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Sidra y boños preñaos gratis, reclamo para el gran estreno (este sábado) del mercadillo de La Corredoria
- Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa
- El premio 'Mujer Rural de Asturias 2025' ya tiene nombre: es la promotora del primer taxi adaptado y turístico de Cudillero
- El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
- El barco de suministros que entró al Muelle de Gijón para evitar consignatario y levantó las críticas de los usuarios acaba detenido por Capitanía