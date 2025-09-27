Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Joan Garcia ya ha sido operado del menisco: se confirma la baja de mes a mes y medio

El periodo de baja implica que no llegará a tiempo de estar bajo los palos en el clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu

Albert Guasch

El portero de Fútbol Club Barcelona Joan Garcia ha sido sometido este sábado a una artroscopia para sanar la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que se hizo en el partido del jueves ante el Real Oviedo. Según el parte médico del club, emitido después de la operación, el portero azulgrana estará entre cuatro y seis semanas de baja, tal y como se había anticipado. La evolución de la recuperación acabará de marcar los plazos de vuelta.

De acuerdo con el comunicado médico, Joan Garcia ha sido intervenido de forma satisfactoria por el doctor Joan Carles Monllau, quien también se encargó esta semana de operar a Gavi. En el caso del centrocampista, al abrirse la rodilla, se descubrió que estaba peor de lo imaginado, y el pronóstico de recuperación se alargó entre cuatro y cinco meses.

Szczesny, preparado

No ha sucedido lo mismo con Joan Garcia. El excancerbero del Espanyol mantiene los plazos estimados antes de proceder a la intervención, llevada a cabo en el Hospital de Barcelona. El periodo de baja implica que no llegará a tiempo de estar bajo los palos en el clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

En su ausencia, Wojciech Szczesny, de 35 años, cubrirá su puesto, como ha anunciado Hansi Flick, tranquilo de las prestaciones que le puede ofrecer el portero polaco a la vista del rendimiento de la temporada pasada. Su suplente será el estadounidense Diego Kochen, de 19 años.

