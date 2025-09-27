Fútbol
Moleiro castiga al Athletic y prolonga la racha del Villarreal
EFE
Vila-real
Un gol de Alberto Moleiro a un cuarto de hora del final ha permitido al Villarreal mantener su excelente racha como local ante un Athletic Club que fue de menos a más y que prolonga su mala dinámica.
El conjunto que dirige Ernesto Valverde fue superior durante el primer periodo, en el que maniató casi el juego creativo del Villarreal, pero no golpeó y permitió que su rival, mejorado tras el descanso, reaccionara para llevarse los tres puntos en un pulso con Europa en el horizonte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Souad Dahiri cambió Marruecos por Salas y se ha convertido en una experta agricultora: 'Soy feliz trabajando la tierra
- Lágrimas, duelo y cariño en Gijón por el menor que falleció tras un accidente de coche en Guadalajara: 'Alejandro era todo alegría
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Sidra y boños preñaos gratis, reclamo para el gran estreno (este sábado) del mercadillo de La Corredoria
- Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa
- El premio 'Mujer Rural de Asturias 2025' ya tiene nombre: es la promotora del primer taxi adaptado y turístico de Cudillero
- El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
- El barco de suministros que entró al Muelle de Gijón para evitar consignatario y levantó las críticas de los usuarios acaba detenido por Capitanía