Baloncesto
El Real Madrid sobrevive al Tenerife y jugará la final contra el Valencia Basket
EFE
Málaga
El Real Madrid, en el debut oficial de Sergio Scariolo en el banquillo, venció con mucho suspense a un competitivo La Laguna Tenerife (72-71) este sábado en Málaga, en una eliminatoria resuelta en los últimos segundos después de ir perdiendo hasta de catorce puntos, y jugará su octava final de Supercopa ACB consecutiva este domingo (19.00 horas) contra el Valencia Basket.
