Baloncesto
El Valencia desactiva al Unicaja y se mete en la final de la Supercopa
El equipo visitante sacó adelante un partido apretado donde destacó el valencianista Omari Moore, decisivo en momentos puntuales con sus 20 puntos
EFE
Málaga
El Valencia Basket logró superar al anfitrión Unicaja este sábado (87-93) en la primera semifinal de la Supercopa ACB, que se disputa en el Martín Carpena malagueño, después de sacar adelante un partido apretado donde destacó el valencianista Omari Moore, decisivo en momentos puntuales con sus 20 puntos y 26 de valoración, por lo que disputará la final este domingo (19.00 horas) contra el vencedor del duelo entre Real Madrid y La Laguna Tenerife.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Souad Dahiri cambió Marruecos por Salas y se ha convertido en una experta agricultora: 'Soy feliz trabajando la tierra
- Lágrimas, duelo y cariño en Gijón por el menor que falleció tras un accidente de coche en Guadalajara: 'Alejandro era todo alegría
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Sidra y boños preñaos gratis, reclamo para el gran estreno (este sábado) del mercadillo de La Corredoria
- Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa
- El premio 'Mujer Rural de Asturias 2025' ya tiene nombre: es la promotora del primer taxi adaptado y turístico de Cudillero
- El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
- El barco de suministros que entró al Muelle de Gijón para evitar consignatario y levantó las críticas de los usuarios acaba detenido por Capitanía