Tenis
Final del torneo de Tokio: Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo
El número uno del mundo se mide en la final ante el estadounidense, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz disputa este martes la final del ATP 500 de Tokio 2025 frente a Taylor Fritz. Superadas las molestias en el tobillo, el murciano encara su último compromiso en territorio japonés. Su camino hasta la final no ha sido sencillo: tras un estreno complicado ante el argentino Sebastián Báez, logró imponerse con autoridad a Bergs y Nakashima, antes de sufrir para doblegar a Casper Ruud en semifinales. Esta primera participación como número uno del mundo la está solventando con nota.
Ahora le espera la prueba más exigente. Alcaraz necesita ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación ATP, ya que los 500 puntos en juego en Tokio le sirven para compensar los que defendía en Pekín, donde en 2024 conquistó el título al vencer a Jannik Sinner.
Su rival será Taylor Fritz, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking. El estadounidense llega a la final tras superar a Diallo, Borges, Korda y Brooksby.
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Aplazado el Valencia-Oviedo por alerta roja por lluvias y tormentas: se jugará en esta nueva fecha
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda