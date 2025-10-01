Ciclismo
Paula Ostiz conquista el oro en el Campeonato de Europa de contrarreloj júnior
La corredora española logra la victoria después de ganar dos medallas, oro y plata, en el reciente Mundial de Ruanda
Paula Ostiz, a los 18 años, sigue dando pasos de gigante para convertirse en la futura reina del ciclismo español. Este miércoles, en Francia, se ha convertido en la campeona de Europa de contrarreloj, en la categoría júnior, título que ya conquistó el año pasado en la misma disciplina.
La corredora del Movistar ha logrado la victoria cuando todavía no se ha cumplido una semana del triunfo en el Mundial en ruta disputado en Ruanda, donde, además, sumó una medalla de plata en la prueba de contrarreloj. Ahora, en el Campeonato de Europa, que finaliza el domingo con la prueba élite en categoría masculina, se ha vuelto a reivindicar como una de las mejores figuras mundiales en el ciclismo de base.
Los campeonatos de Europa, que este año se han tratado de reforzar al máximo, se celebran en la región francesa de Drôme-Ardèche, en todas las disciplinas, desde categoría júnior, en ambos sexos.
El diario ‘L’Équipe’ alertó el lunes de que se iba a reforzar la seguridad, sobre todo en la carrera dominical, ante las protestas que se puedan originar por la presencia de la selección de Israel en los campeonatos.
