Lamine Yamal lidera una convocatoria de España sin el capitán Morata

Lamine Yamal lidera la convocatoria de Luis de la Fuente para los dos partidos de España en este parón de octubre. El extremo del Barça está presente en una lista muy condicionada por las lesiones y en la que destaca la ausencia del capitán Álvaro Morata, que todavía no ha marcado con el Como esta temporada. También la inclusión de Marcos Llorente y Pablo Barrios, dos futbolistas que están rindiendo a gran nivel en el Atlético.

La presencia de Lamine Yamal viene marcada por la polémica del último parón. El crack del Barça jugó los dos partidos, aunque no completos, y posteriormente estuvo ausente en cinco citas con su club. En ese contexto, Hansi Flick acusó a De la Fuente de "no cuidar a los jugadores", denunciando que Lamine ya se había ido a la convocatoria con España con molestias físicas. El joven extremo regresó el pasado fin de semana contra la Real Sociedad y el seleccionador le ha incluido en esta citación.

Novedades y ausencias

Además de Llorente y Barrios, regresan a la convocatoria de 26 futbolistas Samu Aghehowa y Álex Baena, ambos lesionados en septiembre. Se mantienen en la citación Jorge de Frutos y Jesús Rodríguez, las dos grandes sorpresas de la última lista del seleccionador.

La convocatoria Porteros : Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Defensas : Marcos Llorente, Pedro Porro, Dani Vivian, Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Robin Le Normand, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

: Marcos Llorente, Pedro Porro, Dani Vivian, Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Robin Le Normand, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo. Centrocampistas : Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri González, Dani Olmo, Álex Baena, Pablo Barrios y Aleix García.

: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri González, Dani Olmo, Álex Baena, Pablo Barrios y Aleix García. Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez, Yéremi Pino y Samu Aghehowa.

Entre las ausencias, destaca la de Nico Williams. El extremo del Athletic cayó lesionado frente a Turquía y todavía no ha reaparecido con su club. Dani Carvajal también se pierde los dos partidos tras la lesión que sufrió en el derbi madrileño, que le dejará de baja hasta finales de este mes. Se pierde también estos dos partidos Fabián Ruiz, que arrastra problemas físicos pese a que el miércoles jugó el PSG-Barça.

Tampoco, claro, está Gavi, quien se sometió a una artroscopia que reveló una lesión en el menisco que le mantendrá alrededor de cinco meses de baja; ni Joan Garcia, quien, ahora lesionado, sigue sin debutar con la absoluta. Fermín López tampoco llega a tiempo, aquejado de una lesión muscular.

Los dos partidos

La selección afronta en este parón dos partidos en suelo español. El sábado 11 recibirá a Georgia en el Martínez Valero de Elche y el martes 14 se enfrentará a Bulgaria en el Nuevo José Zorrilla de Valladolid. Dos compromisos a priori muy asequibles, los que más de la fase de clasificación, que deberían dejar el pase al Mundial 2026 prácticamente sellado.

En septiembre, el equipo de Luis de la Fuente brilló con dos goleadas. Un 0-3 en Bulgaria y un 0-6 en Turquía que refrendaron el excelente momento que vive España y que la coloca como una de las máximas favoritas para el torneo que se disputa el próximo verano en EEUU, Canadá y México. España lidera su grupo con 6 puntos, Georgia y Turquía tienen 3 y Bulgaria aún no ha puntuado. El primero se clasifica directamente y el segundo accede a una repesca.