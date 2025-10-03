RECAÍDA
Lamine Yamal vuelve a lesionarse del pubis y no jugará el Sevilla-Barça
Luis de la Fuente le había incluido en la lista de España antes de que apareciera el parte médico del Barça informando de su recaída
Dos partidos y recaída. Lamine Yamal ha vuelto a lesionarse. De la misma dolencia que le había tenido apartado de los últimos compromisos hasta que reapareció frente a la Real Sociedad. El Barça le da incluso por descartado para enfrentarse al Sevilla este domingo.
Antes de que el club azulgrana emitiera el parte médico en el que consigna que está de baja, el nombre de Lamine Yamal había aparecido entre los convocados por Luis de la Fuente para los dos partidos de España: el sábado 11 contra Georgia en Elche y el martes 14 ante Bulgaria en Valladolid. El comunicado del Barça devuelve el balón a la federación para que sea borrado de la lista a no ser que se exija al futbolista acudir a Madrid para ser examinado por los médicos de la selección.
El caso es que Lamine Yamal está mal. No se ha recuperado del todo pese al tratamiento que ha seguido y que le ha dejado fuera de combate en cuatro partidos del Barça. Desde el primer parón de selecciones, cuando regreso lesionado. Durante su estancia en la selección, y con molestias físicas, fue infiltrado para que jugara los dos partidos: ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6). De la Fuente no le sustituyó hasta pasado el minuto 70 en los dos casos, aunque ambas partidos habían quedado resueltos en el descanso.
La falta de sensibilidad con el joven futbolista despertó el enfado de Hansi Flick, que no pudo contar con el extremo en los siguientes cuatro partidos (Valencia, Newcastle, Getafe y Oviedo). Le alineó frente a la Real Sociedad a partir del descanso -sustituyó en el minuto 45 a Roony Bardghji- y fue titular frente al Paris Saint Germain.
