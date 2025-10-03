Las mujeres españolas hacen historia en el Europeo de ciclismo

El ciclismo femenino español firmó este viernes en Francia un éxito sin precedentes con la evidencia de que la cantera entre las mujeres es en estos momentos una de las mejores del mundo. Las dos Paulas, primero Blasi y luego Ostiz, se proclamaron campeonas de Europa en las categorías sub 23 y júnior, en la prueba en ruta donde vencieron a todas sus oponentes para lograr una proeza histórica.

La primera de las dos triunfadoras fue la catalana Paula Blasi, de Esplugues, 22 años, una deportista del Baix Llobregat que se inició tarde en el ciclismo después de dedicarse al atletismo pero que ha irrumpido con fuerza para ya ser una de las mejores del mundo en su categoría. El equipo del UAE ya la ha fichado y se espera que aporte cosas grandes la próxima temporada.

Las compañeras sostienen a Paula Ostiz con la medalla de oro. / RFEC

En el reciente Mundial de Ruanda consiguió la medalla de bronce y ahora el oro en un Europeo engrandecido y que se celebra en los departamentos franceses de la Drôme y Ardèche. El campeonato finalizará este domingo con la prueba en ruta masculina que significará el primer duelo de la temporada en carrera de un día entre Tadej Pogacar (campeón del mundo), Remco Evenepoel (campeón del mundo y de Europa de contrarreloj) y Jonas Vingegaard (vencedor de la Vuelta) y que tendrá a Juan Ayuso como aspirante español a las medallas.

Mientras tanto, y en el turno de las mujeres y a la espera de la carrera élite de este sábado, con Mavi García, el ciclismo femenino español ya lleva tres medallas. A la victoria de Blasi en sub-23 se unió la de la otra Paula, Ostiz, vencedora absoluta y por lo tanto medalla de oro en la carrera en ruta júnior. La corredora navarra del Movistar conquistó también el título europeo en contrarreloj después de proclamarse en Ruanda campeona del mundo en ruta y subcampeona en contrarreloj. Mejor, imposible, en un ciclismo femenino que avanza a ritmo de gigante entre las mujeres españolas.