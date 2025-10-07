FÚTBOL (SELECCIÓN)
El dilema de De la Fuente: modificar el esquema sin Lamine y Nico o mantenerlo con dos sustitutos
España se mide en Elche a Georgia, el rival ante el que se produjo la génesis con los extremos debutando juntos en septiembre de 2023
España se medirá este sábado en Elche a un rival que es especialmente relevante en su historia reciente. Georgia fue testigo directo y víctima colateral de la génesis de la campeona de la Eurocopa. El 8 de septiembre de 2023 en Tiblisi, en contexto complicado tras una derrota ante Escocia en Glasgow, Luis de la Fuente alineó por primera vez juntos a Nico Williams y a Lamine Yamal. A Tiblisi llegó España descompuesta y sin botas. España llegó a Georgia sin el baúl del material, que se quedó por el camino, y De la Fuente tuvo que improvisar un entrenamiento en zapatillas en el que los jugadores se limitaron a estirar las piernas y poco más. El seleccionador trató de restarle importancia, pero el clima estaba muy enrarecido en las horas previas al partido.
La génesis de la Eurocampeona
Si el tiqui-taca nació con una victoria fundacional en Aarhus, Dinamarca, un 13 de octubre de 2007, la España Eurocampeona lo hizo aquella noche en el Estadio Boris Paichadze de Tiblisi. De la Fuente apostó por un once con Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gayá; Gavi, Rodri, Fabián; Asensio, Morata y Dani Olmo. A los 43 minutos entraron al campo Yamine Lamal y Nico Williams por los lesionados Dani Olmo y Asensio. Nacía la España de los extremos. Y el azulgrana, que se estrenaba con España a sus 16 años y 57 días, lo hacía marcando en su debut. El 1-7, que era 0-4 al descanso, disparó las expectativas de algo muy grande que pocos acertaron a ver en medio del ruido extradeportivo que rodeaba a la selección. Georgia se cruzó de nuevo con España en la Eurocopa de Alemania, en el tercer partido de la fase de grupos, en el que los de De la Fuente ya habían logrado matemáticamente la clasificación tras ganar a Croacia e Italia. La victoria española (2-1) tuvo un héroe imprevisto en David Raya, con una gran actuación del meta catalán.
Este sábado Luis de la Fuente tendrá que replantear su apuesta porque por primera vez no contará ni con Lamine Yamal ni con Nico Williams. El de Haro ha tenido las ausencias de uno o de otro, pero nunca de ambos al mismo tiempo. Lo que le obliga a apostar por una nueva fórmula de ataque o por alinear a otros dos futbolistas en los roles de extremos.
En la convocatoria aparecen como delanteros Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Yeremi Pino, Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez, Samu y Borja Iglesias. Si apuesta por seguir jugando con bandas las alternativas son Ferran Torres, Yeremi Pino, Jorge de Frutos o Jesús Rodríguez. El azulgrana está actuando esta temporada como 9 en el Barcelona, pero con De la Fuente ha jugado en banda con buen rendimiento. Pino, que se ha marchado a la Premier para enrolarse en el Crystal Palace, es la otra opción más reconocible bajo el mando del seleccionador. Sin embargo, las alternativas de Jesús Rodríguez, el más extremo de todos, de un Jorge de Frutos que también puede actuar ahí, o incluso de Dani Olmo cayendo a un lado, le permitiría mantener esa estructura del 4-2-3-1 con extremos por fuera en ataque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas