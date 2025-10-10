Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL (SELECCIÓN)

Dani Olmo regresa a Barcelona con una lesión muscular

El jugador, que llegó con fatiga muscular de Barcelona, iniciará su recuperación en la concentración de la selección y mañana regresará a la Ciudad Condal

Dani Olmo.

Dani Olmo. / EFE

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El jugador del Fútbol Club Barcelona, Dani Olmo, se ha sometido a unas pruebas médicas tras retirarse del entrenamiento de la selección en este viernes de previa del encuentro que medirá mañana a las 20.45 en Elche con Georgia. El seleccionador, Luis de la Fuente, revelaba en rueda de prensa que "Dani Olmo vino con cansancio y algunas molestias. No se había entrenado en los días anteriores y en el entrenamiento de hoy no se encontraba cómodo. Le hemos dicho que lo dejase. Le han ido a hacer unas pruebas de las que os informarán".

Lesión muscular

Dani Olmo no podrá enfrentarse a Georgia en Elche y a Bulgaria en Valladolid por lesión. El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda. 

Por ello, se le han realizado unas pruebas complementarias y se le ha diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del Barcelona. El jugador iniciará su recuperación en la concentración de la selección y mañana regresará a Barcelona cuando el resto de la expedición viaje hasta Elche para enfrentarse a la selección georgiana. Dani Olmo se perderá los dos partidos de clasificación del Mundial 2026 ante Georgia (sábado) y Bulgaria (martes), sumándose a las bajas de Lamine Yamal y Nico Williams en el frente de ataque de la selección. Tampoco estarán Rodrigo Hernández, Fabián, Dani Carvajal ni Dean Hujisen.

Sobre Olmo, De la Fuente ha comentado también que "me disgusta siempre la lesión de cualquier futbolística, es la parte fea del fútbol. Veremos en qué queda lo de Dani. Le tengo muchísimo cariño porque llevo mucho tiempo con él y tiene mucha implicación con la selección. Lo de que sea de un club u otro... Ojalá no pasara aquí ni tampoco en los clubes".

