El Lealtad sigue sin levantar cabeza: dura derrota en Valladolid

El Lealtad cayó en su visita a los Anexos del José Zorrilla ante el Valladolid Promesas y continua sin conocer la victoria esta temporada, en un encuentro donde los asturianos compitieron con carácter, pero fueron superados por el conjunto pucelano.

Desde el inicio, el filial vallisoletano salió muy intenso, ejerciendo una alta presión tras cada pérdida que le permitió mantener el control del partido y vivir principalmente en campo rival. La primera ocasión llegó en un disparo desde la frontal de Sergi Esteban que se fue fuera por poco, un aviso de la superioridad local en los primeros minutos. Durante los primeros quince minutos, el Lealtad sufrió para imponerse al ritmo del Valladolid Promesas, apenas pudo salir con el balón controlado y se vio obligado a replegarse, mostrando una defensa ordenada que evitó que los locales se adelantaran de forma temprana.

En el minuto 21, Xavi Moreno probó fortuna con un zurdazo desde dentro del área que se marchó escasos centímetros por encima del larguero. Con el paso del tiempo, el Valladolid mantuvo la posesión, aunque sin generar ocasiones claras. El Lealtad, por su parte, se fue creciendo y comenzó a encontrar espacios para organizar transiciones rápidas y buscar el error del rival. Cinco minutos antes del descanso, un centro-chut de Marcos Blanco, tras una falta lateral, rozó el poste y puso en alerta a la defensa pucelana. Al final de los primeros cuarenta y cinco minutos, el marcador reflejaba un empate a cero, con un Valladolid dominante en el control y un Lealtad que supo replegarse y crecer con el paso de los minutos.

Al inicio de la segunda mitad, el Lealtad sufrió un duro golpe: Isaac Sánchez tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla tras un fuerte golpe, obligando al equipo a reorganizarse. En el minuto 55, una rápida transición del Valladolid estuvo a punto de abrir el marcador, con Ángel Carvajal solo ante Junquera, que respondió con una intervención decisiva. Solo cuatro minutos después, Carvajal aprovechó un error de Jaime Álvarez, se marchó en velocidad y definió cruzado, adelantando a los locales. El Lealtad reaccionó de inmediato. Tres minutos después, Miquel Alorda estuvo a punto de empatar, aunque no logró rematar un balón en la frontal del área pequeña tras una buena jugada de Nicolás Pereira. El partido se abrió y comenzaron a sucederse las ocasiones: primero Xavi Moreno obligó a Junquera a lucirse con un potente disparo de falta, y luego Nicolás Pereira remató de cabeza desde dentro del área, pero el balón se marchó por encima del larguero.

En el minuto 78, Xavi Moreno certificó la victoria del Valladolid en otra rápida transición, en un tres contra uno que acabó con un disparo que rebotó en Stephen Buer y se coló en la portería. Ya en el tiempo de descuento, el Lealtad maquilló el marcador en el minuto 94, cuando Ian Krehl remató un córner picado ejecutado por Marcos Blanco para firmar el gol del honor. Sin embargo, en el minuto 98, Ángel Carvajal marcó el tercero en su cuenta particular desde los once metros tras un penalti cometido sobre él por Omar Hernández que vio la segunda amarilla y se fue expulsado. De esta manera Carvajal dejó el marcador definitivo en 4-1 a favor del Valladolid Promesas.