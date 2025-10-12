El Vetusta mantiene su invicto con un agónico tanto en el descuento

Joaquín conseguía empatar en el minuto 92 y el Vetusta arrancaba un punto de su visita al Adolfo Suárez tras un encuentro en el que le tocó remar contracorriente durante muchos minutos. Y es que, pese a que fueron los ovetenses quienes dominaron prácticamente durante los 90 minutos de juego, fue el real Ávila el que se adelantó en el marcador antes de la media hora en un buen contragolpe.

Comenzaba el partido con dos equipos lanzados en busca de la puerta contraria, aunque demasiado precipitados en el centro del campo. La igualdad era máxima, unos y otros intentaban hacerse con el control del balón, pero lo cierto es que este iba y venía de un área a otra sin demasiado control. Poco a poco, el Oviedo Vetusta conseguía calmar el partido y bajar el balón al suelo para empezar a moverlo con soltura. Se hacían con el control los asturianos, que sin embargo apenas conseguían generar ocasiones claras ante la zaga de un Real Ávila que había ido cediendo metros y se mostraba muy ordenado atrás.

Aguantaban bien los locales las internadas del cuadro asturiano, mientras intentaban salir rápido al contragolpe para sorprender al rival. Y lo conseguía en el minuto 27, en un lanzamiento de Gonzalo Serrano en el que falla Narváez, que veía como el balón se colaba en su portería.

Con el 1-0 en el marcador, el dominio del Vetusta se intensificó, y también el planteamiento defensivo de los locales. El cuadro abulense apenas salía ahora de su área, ocupado como estaba en tratar de abortar las internadas, cada vez más peligrosas de su rival, o más bien dicho de Enzo Pérez, el hombre más peligroso del Oviedo, que tuvo dos buenas ocasiones para haber igualado el partido antes del descanso. La primera llegaba en un saque de esquina en el que buscaba el gol olímpico el jugador del Vetusta y la segunda, en las postrimerías ya de esta primera mitad, en un remate que se envenena y casi encuentra puerta, pero que acabó saliendo fuera rozando el palo.

Ya en la segunda mitad, salía el Real Ávila más ofensivo que su rival, con la entrada de Diego Lorenzo. Intentaban combinar los locales y conseguían generar algunas llegadas al área contraria, aunque duraba poco esa situación. El Real Oviedo vetusta se rehacía pronto y recuperaba el control del balón, moviéndolo bien en la parcela ancha y merodeando el área contraria, aunque sin conseguir generar ocasiones claras.

Movía el banquillo el técnico de los asturianos, que realizaba un triple cambio en busca de mover el avispero. Lo conseguía y los suyos empezaban a llegar con más peligro sobre la portería contraria, aunque no acababan de rematar con acierto. Sin embargo, cuando ya parecía que los tres puntos iban a quedarse en casa, en el minuto 92, un saque de esquina provocaba una melé dentro del área local y Delgado aprovechaba el barullo para meter la pierna y acabar enviando el balón al fondo de las mallas, colocando el 1-1 en el electrónico.

Incluso pudieron los asturianos decantar el partido a su favor justo después, en otro lanzamiento de córner que acababan rematando fuera por muy poco. Con el resultado, el Vetusta se mantiene invicto después de más de un año de su última derrota.