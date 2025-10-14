Orlegi pagará este 2025 el 70% del traspaso de Dubasin al Sporting de Gijón
La organización liquidó hace pocas semanas al Basilea unos 550.000 euros que corresponden al primero de los tres pagos nEl Grupo abonará en los próximos meses otros 5000.000 euros de la segunda entrega
A. menéndez
El Grupo Orlegi ya ha comenzado a pagar la cláusula de rescisión de 1,6 millones de euros que acordó este verano con el Basilea suizo por Jonathan Dubasin. En las últimas semanas, la organización que controla el Sporting abonó algo más de 550.000 euros, correspondientes al primer plazo de la operación. La administración, que mantiene un contacto fluido con el club suizo, deberá abonar en los próximos meses otros 500.000 euros, cantidad que corresponde al segundo de los tres pagos acordados.
Esta cuantía , en cualquier caso, se deberá abonar antes del 31 de diciembre, todavía con dos meses y medio de margen. Orlegi aún debería hacer frente a un tercer pago al Basilea por valor de otros 500.000 euros. Aunque, en este caso, el margen de actuación es mayor. La entidad debe realizar esa inversión durante el año 2026. Estos movimientos ponen en relieve la importancia de Dubasin para el cuarto proyecto deportivo de Orlegi Sports en Mareo. El calendario de pagos acordado con Basilea compromete a Orlegi Sports a abonar cerca del 70% del fichaje del atacante este mismo 2025.En concreto, un 68% de la cláusula de rescisión será sufragada por el club gijonés este mismo año. Al Sporting le corresponderá pagar el 32% restante en 2026. Duba tiene tres años de contrato con el Sporting, hasta 2028.
El esfuerzo de la corporación para tener en su plantilla a Dubasin, autor de 3 goles en los últimos 3 partidos y futbolista que el pasado verano estuvo en el radar de varios clubes de Primera División, que estaban pendientes de la situación, es muy evidente y afecta a la planificación deportiva.
La inversión por "el pingüino", como sucede con la de Gelabert – todavía más importante, de 2 millones de euros–obedece a la convicción que tienen los gestores en el potencial de estos dos jugadores. La cúpula de Orlegi Sports entiende que hay varios argumentos que defienden estas importantes apuestas dentro de la economía de un club de Segunda División. Primero, y esencialmente, un motivo deportivo: el convencimiento de los directivos en el nivel futbolístico jugadores –ambos jóvenes, Gelabert 24 años y Duba 24– que están llamados a ser dos de los grandes líderes de la plantilla. Pero, también, a que son operaciones que, a futuro, pueden generar plusvalías, siempre que los futbolistas continúen con su progresión.
Este verano, los dos jugadores han tenido opciones de pisar Primera División, con clubes que ya estaban dispuestos a realizar importantes desembolsos económicos. El Elche estaba muy interesado en Gelabert. Y el Espanyol en Dubasin. Por el momento, el rendimiento de estos dos jugadores, que afectan a la planificación, está siendo muy destacado. Gelabert y Dubasin suman ya 4 goles cada uno en 9 partidos y son los dos máximos anotadores del equipo.
