champions femenina
El Real Madrid golpea en París y firma un triunfo de peso
Las de Pau Quesada se imponen en París con goles de Feller y Redondo y siguen invictas en la Champions
Toni Munar
El Real Madrid Femenino firmó un triunfo de carácter en París. El conjunto de Pau Quesada se impuso por 1-2 al Paris Saint-Germain Féminines para sumar tres puntos de oro que le mantienen invicto en Europa y refuerzan sus opciones de clasificación para la siguiente ronda de la Champions de manera directa.
Dos goles en la primera parte
El encuentro comenzó con un susto importante para las blancas: en el minuto 11, la portera Frohms se lesionó tras un choque con una delantera del PSG y tuvo que abandonar el terreno de juego. Pese al golpe, el Madrid respondió con contundencia. En su primera llegada clara, en el minuto 29, Feller remató un centro desde la banda para adelantar a las suyas y encarrilar el choque.
A partir del gol, las de Pau Quesada dominaron con autoridad. Movieron el balón con calma, cerraron líneas atrás y generaron peligro constante por las bandas. Antes del descanso llegó el segundo: Feller volvió a desbordar por la derecha, centró, Weir remató al poste y Redondo cazó el rebote para marcar el 0-2 y poner tierra de por medio en París. Tres goles en dos encuentros para la delantera.
El PSG apretó
En la segunda mitad, el PSG reaccionó con fuerza. Avisó en el minuto 56 con un disparo desde la frontal que obligó a Misa a lucirse con una gran parada, pero en el córner posterior Ajibade recortó distancias de cabeza para encender el partido. El golpe fue doble para el Madrid, que perdió acto seguido a Linda Caicedo, su jugadora más desequilibrante, lesionada.
El tramo final fue de sufrimiento. El PSG empujó con todo, buscando el empate a base de centros y presión alta, pero el Madrid resistió con orden y una Misa providencial bajo palos. Supo sufrir cuando tocaba para asegurar una victoria de peso en uno de los escenarios más complicados del torneo y mantenerse invicto en la Champions.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica