Automovilismo
Alonso y Sainz saldrán 10º y 9º en el GP de Estados Unidos
Verstappen firma la 'pole' en Austin, por delante de Lando Norris y Charles Leclerc
Redacción / Agencias
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador la prueba sprint, completó un sábado de ensueño y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas). Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán noveno y décimo, respetivamnte.
[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]
Verstappen, de 28 años, logró su cuadragésima séptima 'pole' en la F1 -la séptima del año- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 510 milésimas, 291 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 297 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó tercero.
El australiano Oscar Piastri(McLaren) -líder del Mundial, con 22 puntos de ventaja sobre Norris y 55 respecto a Verstappen- se quedó a 574 milésimas de 'Mad Max' y saldrá sexto en Austin. EFE
[Consulta el calendario de la temporada de F1]
Resultados de la clasificación del GP de Estados Unidos
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Oscar Piastri
- Kimi Antonelli
- Oliver Bearman
- Carlos Sainz
- Fernando Alonso
- Nico Hülkenberg
- Liam Lawson
- Yuki Tsunoda
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto
- Gabriel Bortoleto
- Esteban Ocon
- Alexander Albon
- Isack Hajdar
- Lance Stroll
- Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
- El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros